ZDA: Še vedno smo zavezani iskanju rešitve

"ZDA so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom, tehnična pogajanja se nadaljujejo," je v četrtek za nemško tiskovno agencijo dpa povedal uradnik ameriške vlade. Medtem ko so iranski mediji v četrtek zvečer poročali o novih napadih v državi, je drug uradnik za televizijo CNN dejal, da ZDA takrat niso izvajale napadov na Iran.

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9.23 ZDA trdijo, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo

9.23 ZDA trdijo, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo

"ZDA so še vedno zavezane iskanju rešitve, tehnična pogajanja se nadaljujejo," je za dpa povedal vladni uradnik. Dodal je, da je ravnanje iranskega vodstva nesprejemljiva kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili sredi junija.

Iranski mediji so v četrtek zvečer poročali o novih napadih. Neimenovan ameriški uradnik je medtem za CNN dejal, da ameriška vojska trenutno ne izvaja napadov na Iran. Da "niso seznanjeni z izraelsko vpletenostjo v napade na Iran v tem trenutku", pa naj bi sporočili izraelski uradniki.

Tarča domnevnega ameriško-izraelskega napada naj bi bilo vojaško poveljstvo na obrobju Bušerja, poročanje iranske državne tiskovne agencije Irna povzema francoska tiskovna agencija AFP. "Pred nekaj trenutki je vojaški štab na obrobju Bušerja napadel in zadel izstrelek ameriško-sionističnega sovražnika," je po navedbah Irne dejal namestnik guvernerja province Bušer Ehsan Jahanian.

Na Bližnjem vzhodu so se razmere znova zaostrile v noči na sredo, ko so ameriške sile odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Niz medsebojnih napadov se je zgodil tudi v noči na četrtek in v četrtek čez dan.