Vse glasnejše govorice, da je Mbappé v zvezi s to igralko

Kylian Mbappé je nedvomno eden največjih zvezdnikov letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Pozornosti pa ne pritegujejo le njegovi športni uspehi, temveč tudi njegovo zasebno življenje, v katerem naj bi mu v zadnjih mesecih družbo delala ena ta hip najbolj vročih španskih igralk.

Že nekaj mesecev se pojavljajo govorice, da je francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappé v zvezi s špansko igralko Ester Expósito, ki jo je med zvezde izstrelila Netflixova serija Elite.

Nogometaš in igralka svoje zveze nista potrdila, vendar so ju letos že večkrat videli in fotografirali skupaj, med drugim v njenem domačem Madridu in v restavraciji v Parizu, kjer sta se med večerjo zaljubljeno nasmihala drug drugemu, junija pa so ju skupaj ujeli na počitnicah na Ibizi.

Ester Expósito in Kylian Mbappé aprila letos v Madridu Foto: Profimedia

Ljubitelji nogometa jo morda spoznavajo šele zdaj, toda Ester Expósito je ena najslavnejših mladih španskih igralk. Rojena je 26. januarja 2000 v Madridu, igra pa jo je začela zanimati že v otroštvu. Prve manjše televizijske vloge je dobila pri 16 letih, nato pa ji je leta 2018 uspel veliki met. Takrat je dobila vlogo bogate preračunljivke Carle v Netflixovi mladinski seriji Elite in hitro postala eden najprepoznavnejših obrazov te serije, ki je navduševala gledalce po vsem svetu.

Ester Expósito kot Carla v seriji Elite Foto: Profimedia

Leta 2020 se je od serije poslovila in se od takrat skuša od lika Carle oddaljiti s popolnoma drugačnimi vlogami. Igrala je v vrsti serij in filmov, nazadnje je bila v Netflixovi seriji Bandidos del ekipe lovcev na zaklade, v filmu Talent pa je upodobila mlado violončelistko, ki se spopada z izsiljevanjem in zlorabo moči.

26-letna igralka ima tudi zelo uspešne donosne posle zunaj igralstva. Na Instagramu ji sledi več kot 24 milijonov ljudi, priljubljenost pa ji je odprla vrata modne industrije ter prinesla sodelovanje z vrsto znanih znamk od Dolce & Gabbana do Desigual pa tudi kozmetičnih linij Yves Saint Laurent Beauty in Bvlgari.

Foto: Guliverimage

V središču pozornosti je od nekdaj tudi njeno zasebno življenje in španski mediji ga podrobno dokumentirajo. Med letoma 2019 in 2021 je bila v zvezi z mehiškim igralcem Alejandrom Speitzerjem, zatem se je videvala z urugvajskim igralcem Nicolásom Furtadom, lani pa so jo povezovali s francoskim igralcem Hugom Diegom Garcío. Ester Expósito o svojih zvezah sicer praviloma javno ne govori in enako molči tudi glede govoric, da je v zvezi z enim največjih nogometnih zvezdnikov ta hip.

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