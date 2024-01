Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu in cene premijskih goriv se po drugi strani oblikujejo prosto. Foto: Matej Leskovšek

Opolnoči so se zvišale cene reguliranih naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja je z 1,411 evra dražji za tri cente, liter dizla pa z 1,457 evra za 4,2 centa. Podražilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 4,6 centa za liter na 1,111 evra.

Podražitev odraža rast cen naftnih derivatov na trgu v preteklih dveh tednih. Vlada v trošarine ni posegla.

Po novem tako npr. 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stane 70,55 evra, 50-litrski rezervoar dizla pa 72,85 evra. Za 1000 litrov kurilnega olja je treba medtem po novem (brez stroškov prevoza na dom) odšteti 1111 evrov.

Cene teh treh naftnih derivatov se bodo sicer do nadaljnjega izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob tem so navzgor omejene tudi marže trgovcev.