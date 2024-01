Kam na sankanje? Pet dolgih sankaških spustov za vso družino

Slovenija ponuja ogromno čudovitih zimskih destinacij za sankanje v naravi. Izbrali smo pet dolgih sankališč, ki so primerna za družine ter za ljubitelje avanturističnih spustov in adrenalina.

Foto: Shutterstock

Pred sankanjem poskrbite za dobro pripravo in varnost. Če se na sani odpravljate z otroki, presodite, ali so jih ti sposobni usmerjati sami ali potrebujejo spremstvo odrasle osebe. Najprej zagotovite primerno opremo, varnost naj bo vedno na prvem mestu!

Za sankanje poleg brezhibnih sank potrebujete: topla in vodoodporna oblačila,

nepremočljivo zimsko obutev,

kapo, šal ali večnamensko ruto,

rezervna oblačila,

čelado z zaščitnimi očali in

termovko s toplim napitkom. Za nočno sankanje dodajte: naglavno svetilko in

oblačila z detajli iz odsevnih materialov.

Vselej uporabite zaščitno čelado in zimsko obutev z grobimi podplati ali nameščenimi dodatki za varno zaviranje. Na sankališču pa upoštevajte pravila in se vzpenjajte ob strani drug za drugim ter se ne zadržujte na progi. Če so na njej tudi sprehajalci, jih pravočasno opozorite na svojo prisotnost. Skrbite torej za svojo varnost in za varnost vseh drugih udeležencev – kot na cesti.

Spust ob Planšarskem jezeru

Sicer zeleno Jezersko pozimi pobeli sneg, zato je to čudovita lokacija za spust s sanmi z razgledi na gore. Sankanje je tam ena od najbolj priljubljenih zimskih aktivnosti z 18-letno tradicijo. Sankaška proga v bližini Planšarskega jezera je primerna za zaključene družbe, kot motivacijski poligon za podjetja, vsekakor pa tudi za družine. Sankanje je vodeno, zberete pa se na parkirišču ob Planšarskem jezeru. Nato vas zapeljejo pod vrh sankaške proge. Do starta se podate peš. Termin sankanja je treba predhodno rezervirati na spletni strani Parka Jezersko.

Dolžina sankališča: 740 m

Možnost nočnega sankanja: da

Zaščitenost: Proga, urejena s teptalnikom, zagotavlja najvišjo kakovost in varnost. Za nočno sankanje si je treba nujno izposoditi organizatorjeve sani in čelne lučke.

Foto: Shutterstock

Dnevno ali nočno sankanje na Veliki planini

Velika planina ni le raj za pohodnike, ampak tudi za ljubitelje sankanja. Preizkusite se lahko na 2.400 metrov dolgem sankališču s panoramskim razgledom na pastirske koče in zasnežene vrhove. Od zgornje postaje nihalne žičnice do začetka sankaške proge vozi sedežnica, ob petkih in sobotah pa organizirajo tudi nočno sankanje. Sedežnica za nočno sankanje obratuje od 17.15 do 19.45, nihalka pa do 21. ure. Obvezno je rezervirati termin in sani, saj je število oseb na sankališču zaradi varnosti omejeno.

Dolžina sankališča: 2.400 m

Možnost nočnega sankanja: da

Zaščitenost: Proga je razsvetljena, označena in zaščitena. V času nočnega sankanja sta na sankališču prisotna tudi nadzornik in reševalec.

Foto: Shutterstock

Zimska pravljica v Tamarju

Vaša samostojna odprava s sanmi se bo začela pri Nordijskem centru Planica, od koder se boste podali po lahki pohodni poti, ki traja približno eno uro. Ves čas se rahlo vzpenja, a vseeno si jo na nekaterih odsekih lahko popestrite s krajšim spustom. Pri koči v Tamarju uživajte v čudovitem razgledu in si privoščite kakšno okrepčilo. Pot nazaj pa bo minila, kot bi trenil, saj vas čaka spust s sanmi. Preden se začnete spuščati, se prepričajte, da je pot prosta in pregledna, ter preprečite, da bi se otroci, ki še ne znajo nadzorovati sani, sankali sami.

Dolžina sankališča: 3.600 m (z vmesnimi odseki, na katerih sankanje ni mogoče)

Možnost nočnega sankanja: Ker ta pot ni uradno sankališče, so seveda vse možnosti odprte. Le dobro se opremite, če se odpravite sankat ponoči.

Zaščitenost: Pot ni nikjer zaščitena, prav tako je dvosmerna, tako da se držite svoje desne, spuščajte pa se le po prosti poti, na kateri ni pohodnikov.

Foto: Shutterstock

Adrenalinska vožnja pri Ljubelju

Stari mejni prehod Ljubelj je včasih veljal za najstrmejši prelaz na celotnem območju Alp. Danes pa se po njem lahko spustite s sanmi in doživite pravo adrenalinsko avanturo. Ljubeljska koča je na višini 1.370 metrov. Do nje boste potrebovali slabo uro hoje, tam pa se vaš spust lahko že začne. Z Ljubelja se lahko sankate sami ali organizirano. Spuste organizirajo različna športna društva iz okolice.

Dolžina sankališča: 2.500 m

Možnost nočnega sankanja: Da, vendar v tem primeru predlagamo, da se pridružite organizirani skupini enega od športnih društev, katerih ponudbo najdete na spletu.

Zaščitenost: Proga ni zaščitena, je pa ponekod zelo strma in vijugasta. Ob koncu tedna in praznikih je tudi polna pohodnikov, zato naj otroke na saneh spremljajo odrasli ali pa izberite čas, ko proga ni tako obljudena. Vsekakor pa se držite vseh varnostnih pravil.

Foto: Shutterstock

Vedno pestra Kranjska Gora

V Kranjski Gori lahko izbirate med različnimi progami za sankanje. Ena od njih je Brsnina, ki je del SKI Kranjska Gora, spada pa tudi med bolj priljubljene proge za družine. Najbolj obiskano je zagotovo sankališče na smučišču Kranjska Gora. Poleg sankališča na smučišču organizirajo tudi nočno sankanje na urejenih in osvetljenih sankaških progah. V Gozdu Martuljku je ena izmed lepših sankaških prog v Sloveniji, ki je bila osvetljena med prvimi pri nas. Dolga je 2.500 metrov, ravno prav strma, primerna pa je tudi za otroke in tiste, ki niso največji adrenalinski navdušenci. Na vrh vas pripeljejo z motornimi sanmi ali terenskimi vozili. Če razmere dopuščajo, je mogoče tudi nočno sankanje. Preden se podate na pot, preverite informacije lokalne turistične organizacije, ki tudi organizira sankanje na različnih progah.

Možnost nočnega sankanja: Nočno sankanje poteka na urejenih in osvetljenih sankaških progah.

Zaščitenost: Varno, a previdnost ni nikoli odveč.

Sankališč je v Sloveniji veliko, snega pa na teh območjih prav tako dovolj. Pograbite sani, se dobro opremite in varno podajte na snežne dogodivščine. S kateregakoli sankališča pa se lahko odpravite še raziskovat okolico, ki je zares čarobna.

