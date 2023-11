Gorivo, s katerim lahko tudi prihranite

Nekaj posebnega je v jesensko-zimskih pustolovščinah z avtomobilom, doživetjih, aktivnostih, izletih in poteh, ko narava obleče svojo pisano odejo. Gre za čas, ko se zdi, da avtomobil še bolj kot prej postane (topla) mobilna oaza, s katero odkrivamo slikovite poti. Ob toplini ogrevanja v notranjosti avtomobila vsaka pot postane priložnost za družinsko povezovanje, vsak postanek priložnost za ponovno polnjenje naših duš (in ne le goriva), vsaka končna destinacija pa možnost ustvarjanja novih spominov. Gremo? Nekam daleč stran in spet nazaj domov. Nekam, kjer ni jutranje konice, gneče, tja, kjer se nikoli ne mudi, nekam, kjer bo na poti edina "skrb", kdo bo poganjal naše poti.

Foto: Petrol d.d.

Jesen je za mnoge eden najlepših letnih časov. Ob različnih aktivnostih, doživetjih, na izletih in družinskih poteh je najpomembnejše povezovanje z naravo in najbližjimi ter raziskovanje novega.

Slovenija je majhna dežela s pestro paleto naravnih lepot, kulturnih biserov, destinacij s slikovitimi razgledi, pa tudi dežela unikatnih poti, ki vodijo do teh destinacij. Ne glede na to, ali govorimo o utripu vsakdana po ustaljenih poteh, ki jih oblikujejo naše obveznosti, bodisi o tistih poteh za užitek, ko se odpravljamo na krajše ali daljše izlete, ceste, pot in končne destinacije postanejo neizbrisen del naše zgodbe.

Vsak kilometer ceste vodi do novega razgleda, ki vabi k postanku, dihanju svežega zraka in občudovanju naravnega bogastva. Naj gre za družinske izlete, prijateljske "road tripe" ali samotno odkrivanje neznanih kotičkov, ceste so vedno odprte za nova doživetja – tista najboljša pa so ponavadi tam, kjer zavijemo z glavnih poti.

Naj vas najlepše slovenske ceste zapeljejo na izlet v vaši najljubši družbi.

V hladnejšem obdobju je za voznike še pomembnejša zanesljivost delovanja avtomobila ne glede na to, kakšno je vreme in kako nizko se spustijo temperature. Foto: Petrol d. d.

Vi poskrbite za brezhibnost avtomobila … Kdo pa za brezskrbne kilometre?

A še preden se odpravite na pot, poskrbite za brezhibnost svojega vozila. Jesen voznike počasi že pripravlja na zimsko vožnjo, ki je precej drugačna od vožnje v toplejšem delu leta. Na cestah je utrip še bolj "živ", pojavijo se vlaga, umazanija, mraz in drugi dejavniki, ki vplivajo na vozne razmere.

Ko hladnejši del leta pokuka skozi vrata, je pametno posvetiti več pozornosti pripravi vozila na izzive, ki jih prinašata jesen in zima. Priprava vozila na varno zimsko vožnjo ne pomeni le menjavo pnevmatik, za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu je treba urediti še marsikaj. Letno tekočino za stekla je treba zamenjati z zimsko, še preden se temperature spustijo pod ničlo, poskrbeti je treba za brezhibno delovanje vseh svetlobnih teles na avtomobilu ter pred vožnjo temeljito očistiti vse steklene površine na vozilu. Priporočamo vam tudi, da preverite stanje metlic brisalcev ter po potrebi poskrbite za menjavo žarnic, strokovnjaki pa naj pregledajo hladilno tekočino ter stanje akumulatorja in ogrevalnega sistema.

kakovostno gorivo , ki ne poganja le motorja, temveč tudi vašo strast do odkrivanja in povezovanja. Poleg omenjenega je v jesensko-zimskem času še toliko pomembnejše, da vaše poti, pa naj gre za športne, družinske, aktivne, zimske, izletniške ali življenjske, poganja, ki ne poganja le motorja, temveč tudi vašo strast do odkrivanja in povezovanja.

V hladnejšem obdobju je zanesljivost avtomobila še pomembnejša

Izbira goriva za vaš avtomobil je pomembna odločitev. Ni vseeno, kakšno gorivo točite, saj različne vrste goriv vsebujejo različne aditive in imajo različne lastnosti.

Z uživanjem kakovostne, polnovredne hrane želimo sebi le najboljše, saj lahko le tako izkoristimo energijski potencial in dnevno premagujemo raznolike izzive. Nič drugače ni, ko gre za naše jeklene konjičke. Vrhunsko gorivo je veliko več kot zgolj energent, ki poganja vaš avto. V Petrolu se tega zavedajo, ravno zato vam ponujajo visokokakovostna goriva Q Max .

Sodobno gorivo za večjo zanesljivost, več kilometrov in do okolja prijaznejšo vožnjo

Motorji naših zvestih jeklenih konjičkov se neprestano spreminjajo. Njihov razvoj v zadnjih letih vse bolj narekujejo zahteve in omejitve zakonodaje, ki se jim seveda morajo prilagajati tudi goriva, da bi sledila predvsem cilju zmanjševanja vplivov, ki jih raba goriv lahko ima na naše bivalno okolje.

Nova generacija sodobnih bencinskih in dizelskih motorjev zato zahteva sodobna goriva, ki bodo njihovo delovanje še nadgradila – za večjo zanesljivost, več kilometrov in do okolja prijaznejšo vožnjo.

Foto: Petrol d. d.

Kot rezultat teh prizadevanj je nastalo gorivo Q Max. Družina visokokakovostnih goriv Q Max združuje najnaprednejše zahteve sodobne motorne tehnologije s prijaznostjo do okolja, njeni člani pa veljajo za najboljša Petrolova goriva do zdaj.

Nova generacija goriv Q Max vam z inteligentnimi molekulami in tehnologijo čiščenja Dual Action prinaša še več moči in popolno zaščito motorja. Tudi ob najnižjih zimskih temperaturah.

Še več moči, popolna zaščita motorja, brezhiben vžig in tudi do 50 kilometrov več

Goriva Q Max zagotavljajo številne prednosti, tako v primerjavi z običajnimi kot tudi nadstandardnimi gorivi na trgu, poganjajo pa že več kot polovico vozil v Sloveniji.

Nadstandardno gorivo Q Max iQ Diesel ima tako med drugim izboljšano molekularno strukturo, ki omogoča boljši in hitrejši vžig, kar je posledica njegovega zelo visokega cetanskega števila. Zagon motorja je v hladnih zimskih dneh zato lažji, njegov tek pa tišji in mirnejši. Zagon motorja je v hladnih zimskih dneh zato lažji, njegov tek pa tišji in mirnejši.

Nova generacija goriv Q Max hitro in skoraj v popolnosti zaščiti vaš motor pred izgubo moči in odzivnosti. Z novo generacijo izboljšanih goriv Q Max pa boste tudi prihranili, saj lahko ob stalni uporabi z le eno polnitvijo rezervoarja prevozite tudi do 50 kilometrov več!