Najlepše slovenske jesenske vožnje

Za nova doživetja je treba včasih zaviti z glavnih poti. Ste se že odpravili tja, kjer še niste bili? Ste se ustavili v kraju, mimo katerega ste se do zdaj le vozili? Izbrali smo nekaj slovenskih cest, ki vas bodo popeljale na jesenske izlete in vas navdušile s čudovitimi razgledi.

Foto: Petrol d. d.

Vsak kilometer ceste vodi do novega razgleda, ki vabi k postanku, dihanju svežega zraka in občudovanju naravnega bogastva. Naj gre za družinske izlete, prijateljske "road tripe" ali samotno odkrivanje neznanih kotičkov, ceste so vedno odprte za nova doživetja. Najboljša so običajno tam, kjer zavijemo z glavnih poti.

Naj vas nekatere izmed najlepših slovenskih cest zapeljejo na izlet v vaši najljubši družbi. Pot na Vršič, Pohorje, čez Gorjance, od Kočevja do Kolpe, z Jezerskega v Logarsko dolino, Solčavska panoramska pot ali razgledna cesta nad Vipavsko dolino so nedvomno slovenske (cestne) klasike, a mi smo se tokrat odpravili drugam.

Foto: Petrol d. d.

Loška dolina

Naj odcep Unec na avtocesti iz Ljubljane proti slovenskemu morju ne bo le vmesen smerokaz na poti proti Obali, temveč tudi izhodišče za edinstvene slovenske kraje. Loško dolino boste našli v objemu mogočnih notranjskih gozdov, skriva pa številne lepote, ki so jih v tisočletjih izoblikovali kraške vode in mrzli zimski vetrovi. Vrsta kraških posebnosti čaka, da jih odkrijete.

Takoj po odcepu z avtoceste si oglejte naravni biser notranjske regije – Rakov Škocjan. Nastal je z udorom jamskega stropa, ki je ustvaril enega najlepših naravnih parkov v Sloveniji.

Poseben dragulj je Cerkniško jezero, katerega pomen presega meje Slovenije. Naše največje presihajoče jezero je ujeto med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani ter je ena najlepših naravnih destinacij v Sloveniji. Najlepši pogled na presihajoče Cerkniško jezero je iz zraka, vendar tudi na tleh ponuja čudovite razglede. Ob Cerkniškem jezeru vodi tudi simpatična čebelarska učna pot, ki je odlična za družine z otroki.

Foto: Petrol d. d.

Obiščete lahko tudi Križno jamo, ki leži nedaleč od grada Snežnik, po lepotah pa ne zaostaja od nekaterih naših turistično prepoznavnejših jam. Njena posebnost so podzemna jezera, po katerih se lahko podate na voden ogled s čolni. Če vam ostane še kaj časa, pojdite na grad Snežnik, ki je edinstven muzej bivalne kulture 19. stoletja in eden redkih gradov v Sloveniji, ki se ponaša z originalno opremo. Mimo gradu vodita evropska pešpot E6 in pohodniška Krpanova pot. Grad Snežnik z okolico je idealen kraj za družinski izlet, ki bo navdušil ljubitelje zgodovine in narave.

Foto: Petrol d. d.

Izlet nadaljujte v odmaknjeno Loško dolino. Vanjo se iz Ljubljane pripeljete po avtocesti do Unca, mimo Cerknice ter naprej do Loža in središča občine Starega trga. Mirno naselje z 800 prebivalci je sedež občine in njen največji kraj. Še bolj odmaknjeno, a vredno obiska, je Babno polje, najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji.

Soriška planina

Aktivnejšim predlagamo pravo krasotico med planinami. Na meji med Primorsko in Gorenjsko, v objemu gozdov Jelovice in na robu Julijskih Alp, je na nadmorski višini od 1287 do 1550 metrov Soriška planina. Leži na panoramski cesti med Bohinjem in Tolminom. Majhen in prijazen počitniški center vse leto ponuja veliko aktivnosti, čudovite razglede in popoln oddih. Iz smeri Ljubljane se do nje peljite mimo Škofje Loke, skozi Selško dolino, prek Železnikov in Zgornje Sorice.

Soriška planina je lepa in ima kaj ponuditi v vseh letnih časih. Pozimi privablja ljubitelje smučanja in sankanja, v toplejših dneh pa je priljubljena med pohodniki, saj je s Soriške planine lep razgled na Julijske Alpe in okoliške vrhove. Na Soriški plani lahko čas izkoristite za pohode (vrhovi: Dravh, Lajnar, Možič, Planina nad Šavnikom in Slatnik) in za oglede znamenitosti, kot so bunkerji, stara kasarna in podzemni hodniki. Po vrhovih okoli Soriške planine je namreč med obema svetovnima vojnama potekala tako imenovana rapalska meja.

Foto: Petrol d. d.

Le pet kilometrov od smučišča Soriška planina je vas Sorica, rojstna vas slikarja Ivana Groharja in upravičeno ena najlepših slovenskih vasi. Čeprav do te odmaknjene vasi iz nobene smeri pot ni preprosta, vam za obisk ne bo žal. Podoba Sorice je pogosto krasila že številne slovenske turistične priročnike. Velja tudi za enega najbolj filmskih slovenskih krajev, saj je največkrat snemana slovenska vas. Njena naravna kulisa je namreč uporabljena v več slovenskih filmih, na primer Lucija, Pastirci in Ljubezen nam je vsem v pogubo, na tamkajšnjem pokopališču pa so posneli tudi pogreb Presečnikove Mete iz filma Cvetje v jeseni.

Jeruzalemske gorice, Jeruzalem

Legenda pravi, da so se križarji na poti v Sveto deželo ustavili v Jeruzalemskih goricah, da bi si odpočili. Tam naj bi jih sprejeli gostoljubni domačini, ki so jim ponudili božansko dobro vino, in križarji so se odločili, da ostanejo, kraj pa poimenovali za svoj Jeruzalem. Ta s 341 metri velja za najvišji vrh v okolišu.

Foto: Petrol d. d.

Slovenska Toskana danes velja za najzanimivejšo turistično znamenitost Prlekije. Gre za pokrajino, kjer se vinogradi razprostirajo kamor seže oko, ki se spočije na mehko valoviti pokrajini.

Težko bi izpostavili le eno razgledno točko, saj te navdušujejo na skorajda vsakem koraku po tamkajšnji vinski cesti. Na izletu boste uživali v edinstvenih panoramskih pogledih na vinograde, topole, zidanice in cerkvene zvonike. Vsekakor vam priporočamo obisk Jeruzalemske vinske poti, ki poteka med terasastimi vinogradi, v jesenskem času pa med pojočimi klopotci in mimo mešanih gozdov, ki jeseni postrežejo s pisano paleto pastelnih barv.

Foto: Petrol d. d.

Za aktivnejše doživetje si izposodite kolo in raziščite slikovite poti skozi vinograde. Poskusite tudi lokalno kulinariko v restavracijah, kjer se tradicionalne slovenske jedi združujejo z vrhunskimi vini regije. Za zaključek dneva se lahko nastanite v kateri izmed tamkajšnjih turističnih kmetij, kjer boste lahko v miru uživali v atmosferi te čudovite vinorodne regije.