Kranjski policisti so v petek zjutraj pri kontroli šolskih prevozov obravnavali voznika avtobusa s pretečeno veljavnostjo vozniškega dovoljenja.

Voznik še ni izvajal prevoza potnikov in se je na mesto kontrole šele pripeljal. Avtobus so policisti zasegli in o prekršku vodijo postopek.