Zaradi finančne stiske ji starši stroškov glasbene šole ne zmorejo več kriti

Projekt Botrstvo v Sloveniji je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje nastal leta 2010. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

Projekt ima za otroke, ki so nadarjeni na športnem in glasbenem področju, še poseben sklad: dejavnosti. V Sloveniji je namreč veliko talentov, ki zaradi finančnih težav ne morejo razviti svojega potenciala.

Na Siol.net od 20. 8. do 17. 9. poteka dražba podpisanega reprezentančnega dresa Gorana Dragića in košarkarske žoge z njegovim podpisom. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene, prav za nadarjene mlade, ki živijo v težkih razmerah.

Ples ji pomaga tudi pri premagovanju učnih težav

V težkem finančnem položaju se je znašla tudi družina desetletne Ane. Družino poleg Ane sestavljata še mama in sestrica. Oče jih je zapustil že pred leti in z otrokoma nima veliko stikov.

Živijo v starem stanovanju, ki je potrebno prenove, a zanjo ni finančnih sredstev. Ker je mama brezposelna, se družina preživlja zgolj s skromnimi socialnimi prejemki, ki ne zadoščajo za kritje vseh življenjskih stroškov.

Ana je zelo živahna in pametna deklica s številnimi talenti na plesnem področju, kjer dosega vidne rezultate. Treningi plesa in s tem krepitev njenega močnega področja Ani koristijo tudi pri premagovanju učnih težav.

Ana si želi, da bi lahko še naprej trenirala ples, s čimer ji bodo zagotovljeni boljši pogoji za razvoj potencialov.

Foto: osebni arhiv

Sestri, ki obožujeta karate in rokomet

Šestletna Tina in osemletna Nina sta del sedemčlanske družine, ki se je znašla v hudi finančni stiski.

Oče prejema invalidsko nadomestilo, mama pa je že dalj časa iskalka zaposlitve, zato so mesečni prihodki družine zelo skromni in ne zadoščajo za kritje vseh življenjskih stroškov.

Tina in Nina sta živahni in radovedni osnovnošolki, ki imata radi različne športne aktivnosti. Najbližje sta jima karate, ki ga trenirata v lokalnem klubu, in rokomet, ki ga brezplačno igrata v okviru šole.

Z zbranimi sredstvi bosta deklicama omogočena lažje udejstvovanje v izbranih športih in nakup potrebne opreme, s tem pa bosta imeli boljše pogoje za razvijanje tako svojega športnega talenta kot tudi lepše preživljanje otroških dni.

Foto: osebni arhiv

Glasbena šola ji ogromno pomeni

Dvanajstletna Hana je del petčlanske družine s tremi otroki, ki živi v skromni hiši pri starih starših.

Mama je zaradi bolezni že dve leti na bolniškem dopustu, pred kratkim pa se je na delu poškodoval tudi oče, kar je močno znižalo družinske prihodke. Zaradi težkega finančnega položaja si družina komaj privošči že osnovne življenjske potrebščine.

Hana je veselo in družabno dekle, ki je končalo sedmi razred osnovne šole. Zaradi odločbe o učni pomoči je imela kar nekaj učnih težav, vendar z veliko volje uspešno izpolnjuje vse obveznosti.

V prostem času se rada druži s prijatelji in prepeva. Zelo veliko ji pomeni glasbena šola, kjer že nekaj let igra harmoniko. Zaradi finančne stiske ji starši stroškov glasbene šole žal ne zmorejo več kriti.

Foto: osebni arhiv

Gibalno oviranemu Janu bi šport pomagal pri izboljšanju sposobnosti

Trinajstletni Jan je del dvočlanske enostarševske družine, saj sta se starša pred kratkim ločila. Kljub ločitvi sta ostala v prijateljskih odnosih in oče ima z Janom redne stike. Trenutno je aktivni iskalec zaposlitve in sinu ne more zagotoviti finančne podpore, brezposelna je tudi mama.

Zaradi finančne stiske niso mogli odplačevati posojila, zato jim grozi prisilna izselitev.

Jan je otrok s težko motnjo v duševnem razvoju in obiskuje osnovno šolo s prilagojenim programom. Je težko gibalno oviran in hodi na fizioterapije, da bi izboljšal svoje fizične sposobnosti.

Poleg fizioterapij bi k izboljšanju gibalnih sposobnosti pripomoglo tudi udejstvovanje v kakšni športni aktivnosti, ki pa mu je starši zaradi denarne situacije ne zmorejo omogočiti.

Zelo rad se igra z avtomobilčki, posluša pravljice in gleda risanke.

Foto: osebni arhiv