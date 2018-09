Dvojčici prvič prestopili šolski prag #video

Skoraj 22 tisoč prvošolcev je danes prvič stopilo skozi šolska vrata. Velik dan za majhne ljudi, med katerimi je zagotovo veliko takih, ki bodo nekoč pomembno zaznamovali prihodnost Slovenije. A danes so to le majhne radovedne glavice, ki so s ponosom, z velikimi očmi in velikimi pričakovanji prvič prestopile prag hiše učenosti.