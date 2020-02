Golobica Marjana Slovencu prinesla 270 tisoč evrov nagrade #video

Družina Sovič se z rejo golobov ukvarja že vrsto let, odkar je oče Branko Sovič pri svojih šestih letih prvič prišel v stik z golobi. "Na Cvenu je bilo na podstrešju zadružnega doma po 300, 400 navadnih golobov in tam sem se prvič srečal z golobi, pozneje pa sem si začel nabavljati okrasne," pripoveduje.

Svoje golobe tudi trenira

Hitro je navdušil svojega sina Miho, ki je že pri svojih štirih letih dobil svoj golobnjak.Takrat je bil dovolj velik, da se je lahko povzpel po lestvi in golobom prinašal hrano in vodo.

Miha svoje golobe za dobro kondicijo in dobre rezultate na dirkah tudi trenira. "Samce vsak dan spustiš ven in ga pripraviš do tega, da eno uro letijo. V roku enega tedna se navadijo na ta ritem. Medtem ko samci letijo, jim sčistiš, pripraviš hrano, zažvižgaš in gredo notri. Takoj za njimi spustiš samice," pripoveduje Miha.

Priprave golobov pa zahtevajo veliko odrekanja svojega časa in nekaj finančnega vložka, saj za hrano letno porabi okrog 2.000 evrov. A vse se izplača, saj je rezultat viden na golobih, ki so v dobri formi za dirke.

Marjana lastnikom prinesla 270 tisoč evrov

Miha z golobi tekmuje že 33 let. Minulo soboto je na največjem tekmovanju golobov na svetu izmed 1.548 golobov blestela ravno njegova golobica Marjana. Kot je povedal, so bili golobi mesec dni v karanteni v Južni Afriki, konec novembra pa so začeli s treningi. Na prestižnem tekmovanju v južni Afriki je golobica Marjana prva preletela kar 600 kilometrov in lastnikom prinesla nagrado v višini dobrih 270 tisoč evrov.

Marjana. Foto: Planet TV

Marjano bodo prodali na državo. Pričakujejo do sto tisoč evrov.

V Slovenijo se sicer Marjana ne bo vrnila, saj jo 14. februarja čaka javna dražba, kjer Sovičevi od njenega bodočega lastnika pričakujejo še dodatni zaslužek 50 do 100 tisoč evrov.