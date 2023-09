Golobi prileteli v stanovanje in povzročili za skoraj 18 tisoč evrov škode #foto

Jata golobov je v stanovanju v vzhodnem Londonu z iztrebki povzročila za okoli 17,5 tisoč evrov škode. Najemniki so se iz stanovanja izselili in pomotoma pustili odprta vrata na terasi, lastnik pa stanovanja ni prišel pogledat dalj časa, piše Daily Mail.

Oh crap: Pigeons poop all over London flat, sets landlord back with $26k billhttps://t.co/7Y9J36HmCe pic.twitter.com/kXEaPaouLl — AsiaOne (@asiaonecom) September 12, 2023

Golobi so za popolno uničenje potrebovali samo štiri tedne, iztrebke pa so pustili po vsem stanovanju. Najhuje je bilo v dnevni sobi in kuhinji. "Ni je bilo površine, ki ne bi bila prekrita z iztrebki: od stojala za sušenje perila do opekača kruha, kotlička. V dnevni sobi so uničili sedežno garnituro, preprogo in televizor," je pojasnil lastnik, ki ni želel biti imenovan.

Povedal je, da so njegovi najemniki stanovanje zapustili, on pa je z ogledom odlašal mesec dni. Ob videnem je ostal šokiran in je nemudoma poklical strokovnjake iz organizacije London Network for Pest Solutions.

Paul Cooper, direktor London Network for Pest Solutions, je dejal, da je strokovnjak za golobe pri odstranjevanju moral nositi zaščitno obleko in dve maski, in dodal, da bo nepremičnina neuporabna še vsaj mesec dni.