Rupar bi imel "goloba v rižoti"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji poslanec SDS in bivši tržiški župan Pavel Rupar, ki v zadnjem času vodi predvsem upokojenske proteste, je na družbenem omrežju Twitter objavil zapis, v katerem razmišlja o "nastavljanju zanke golobu", ki da je "najboljši menda v rižoti". V naslednjem zapisu je sicer skušal svoje besede omiliti, da z "golobom" ni namigoval na predsednika vlade Roberta Goloba. To sicer ni prvi tak njegov izpad zaradi "golobov".

"Nastaviti zanko golobu je umetnost, da se vanjo ujame pa njegova neumnost. Ljudje bodo kmalu spoznali, da je najboljši menda v rižoti, če ga bo do takrat sploh še kaj ostalo. A ta poslastica bo za ljudstvo strašansko draga avantura! Nekaterim bo zelo slabo …," je objavil v prvem zapisu na Twitterju. V drugem pa je sledilo: "Kakšni primitivci ste tisti, ki v rižoti ne vidite goloba, pač pa človeka s takim priimkom? Fuj."

Kakšni primitivci ste tisti, ki v rižoti ne vidite goloba pač pa človeka s takim priimkom? Fuj. — Pavel Rupar (@rupar_pavel) April 14, 2023

Tako na premierjev kabinet kot stranko SDS naslovili vprašanje, kako komentirajo Ruparjev zapis. Na odgovore še čakamo.

Profesor, filozof in publicist Boris Vezjak je sicer na svojem blogu opozoril, da Rupar povezave med golobi in priimkom predsednika slovenske vlade ni uporabil prvič. "Nedavno je golobe prezentiral kot tiste, ki žrejo človeško meso. Predsednik vlade je torej neposredno nevaren."

"Tokrat smo očitno povabljeni, da mi žremo golobe. Čeprav je Ruparjev populizem primitiven in skrajno degutanten po sebi, poskuša sam zbujati ravno to – degutantnost z uporabo živega in čustveno nabitega jezika, vizualnih slik ali tehnik naracije, da bi nam predsednika Goloba zagabil," pojasnjuje Vezjak.