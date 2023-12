Aretirali taksista, ki je namerno povozil goloba. Golob na obdukcijo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem so aretirali taksista iz Tokia, ki naj bi namerno zapeljal v jato golobov, pri čemer je eden od njih poginil, je danes sporočila policija. Pojasnili so, da je bil voznik jezen, ker so bile ptice na cesti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.