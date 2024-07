Golob: Odločitev o nakupu vojaških vozil od finske Patrie še zdaleč ni sprejeta

Odločitev o predvidenem nakupu vojaških vozil od finske Patrie še zdaleč ni sprejeta, je v pogovoru za časnik Delo dejal premier Robert Golob. Kot je dejal, bo to v prvi vrsti odločitev prihodnjega ministra ali ministrice za obrambo in stvar vojaške stroke, medtem ko mora politika zagotoviti transparentnost posla.

"Mislim, da je nastal šum v komunikaciji," je komentiral razprave o morebitnem nakupu Patrijinih osemkolesnikov. Kot je pojasnil, ga je odhajajoči minister za obrambo Marjan Šarec seznanil s potekom celotne revizije osemkolesnikov v zadnjih dveh letih. Obenem ga je obvestil, da se kot favorit zdaj kaže finska Patria.

"Ponudba je še v usklajevanju. Pomembno se mi zdi, da sem se prepričal, da dejansko usklajevanje ponudbe poteka med obema ministrstvoma, se pravi med državo in državo. Na to temo sem se sestal tudi s finskim predsednikom, ki mi je to potrdil. To je zelo pomembno, ker se vsi zavedamo, kakšen vtis je pustila Patria pred leti, ko je poskušala neposredno in tudi z vpletanjem določenih posrednikov v poslu pridobiti ta posel," je povedal premier.

Posrednikov pri poslu ne bo

Kot je dodal, je dobil zagotovilo tako s finske kot slovenske strani, da posrednikov pri poslu ne bo. "Tisto, kar moramo zagotoviti, ni to, da politika odloči, katera oprema bo izbrana, to je stvar stroke, v tem primeru vojaške. Politika mora zagotoviti, da je posel izpeljan transparentno in brez posrednika," je dejal.

Pojasnil je še, da "odločitev o tem še zdaleč ni sprejeta, ker morajo biti najprej opravljeni še vsi drugi postopki. Verjamem, da je to odločitev, s katero se bo moral spopasti prihodnji minister oziroma ministrica za obrambo, nikakor pa ne jaz."

Golob je v sredo ob koncu vrha Nata pojasnil, da je skoraj dve leti dolg postopek na obrambnem ministrstvu pripeljal do favorita oziroma najugodnejšega ponudnika, ki je finska Patria. O nakupu osemkolesnikov je v Washingtonu govoril tudi s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom.