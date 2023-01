Golob o izjavi Boruta Sajovica: Šlo je za nesporazum

DZ je novelo zakona o finančni upravi vnovič podprl v torek, ko so poleg poslancev Svobode glasove prispevali tudi v Levici. Dogovorili so se namreč, da bodo domnevno sporni člen o tajnem sledenju blagu sami poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje.

A kot je bilo v sredo razumeti poslanca Svobode Boruta Sajovica, poslanci največje koalicijske stranke pobude za ustavno presojo ne bodo vlagali. Golob je danes na novinarski konferenci ob prvi obletnici ustanovitve stranke to izjavo označil za nesporazum in dejal, da so o tem vprašanju danes razpravljali na sestanku koalicije.

"Kot koalicija enotni, čeprav mogoče včasih ni tako videti"

"Dogovorili smo se, da vse stranke koalicije prispevajo vsaka po tretjino poslanskih podpisov za presojo zakona o finančni upravi," je dejal. S tem želijo po njegovih besedah ponovno dati jasno sporočilo, da "so kot koalicija enotni, čeprav mogoče včasih ni tako videti".

Na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe DZ sicer Golob ocenjuje, da člen o tajnem sledenju ni v nasprotju z ustavo. Vseeno se mu zdi ustavna presoja pomembna, in sicer zato, da se odpravijo vsakršni dvomi. "Še preden se začne člen v praksi izvajati, hočemo dobiti zelo jasno presojo, ali je ta člen na kakršenkoli način mogoče sporen," je dejal.

Vlada prekinila obravnavo zakonske podlage za mesečni dodatek k plačam sodnikov



Vlada je na današnji seji prekinila obravnavo predloga zakona, s katerim bi uredili izplačevanje dodatka k plačam pravosodnih funkcionarjev. Zakonski predlog bodo namreč najprej predstavili koalicijskim poslanskim skupinam in nato postopek izpeljali do konca, je pojasnil predsednik vlade Robert Golob.



Koalicijski dogovor pravi, da predloge zakonov predstavijo poslanskim skupinam, preden jih potrdijo na vladi in jih pošljejo v DZ, je na novinarski konferenci ob prvi obletnici ustanovitve Gibanja Svoboda pojasnil Golob. Zatrdil je, da je to tudi edini razlog, da je vlada obravnavo te točke danes prekinila.



"Podobno proceduro imamo večkrat, ne gre za nič kaj nenavadnega. Želimo pa to stvar ravno zaradi tega, ker je spet včasih napačno interpretirana v javnosti ali pa v parlamentu, v resnici čim prej posredovati v parlament," je pojasnil. Dodal je, da zakon predvideva uveljavljanje pravice do dodatka s 1. januarjem.



V. d. direktorice urada vlade za komuniciranje Petra Bezjak Cirman pa je na novinarski konferenci po seji vladi dejala, da se bo ta predlog zakona zaradi nomotehničnih popravkov v kratkem sprejemal na dopisni seji vlade.

Glede na dozdajšnja pojasnila predstavnikov vlade bodo funkcionarji v pravosodnem sistemu, torej sodniki in tožilci, mesečni dodatek v višini 600 evrov bruto prejemali od 1. januarja 2023 do uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju.