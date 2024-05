Predsednik vlade Robert Golob se je na opozicijski predlog priporočil ob 2. obletnici delovanja vlade na seji DZ odzval z besedami, da je Slovenija šampion v Evropi po gospodarski rasti in po nizki brezposelnosti. Te uspehe vlada po njegovih besedah beleži kljub posledicam ruske agresije na Ukrajino, inflacije in poplav.

Gre za uradne podatke mednarodnih institucij, po katerih je Slovenija po stopnji inflacije in stopnji rasti brezposelnosti boljša od Avstrije in Nemčije, je navedel Golob.

Uspešnost delovanja vlade pa se po njegovih besedah pozna tudi v kazalniku neto čistega dobička gospodarstva, ki nikoli ni bil tako visok kot v prvih dveh letih te vlade. "Kljub temu da ima gospodarstvo rekordne dobičke, je ta vlada poskrbela za socialno državo," je tudi danes poudaril Golob. Pri tem je omenil dviga zajamčene pokojnine in minimalne plače.

Od prvega dne izvajajo ukrepe, ki so v dolgoročno korist gospodarstva, je prepričan Golob. Kot primer je navedel rekordno povečanje javnih investicij v znanost, za to bo država letos namenila 400 milijonov evrov in v prihodnjem letu 500 milijonov.

Temu po njegovi oceni sledijo tudi tuje investicije, ki jih je bilo samo s strani švicarskih farmacevtskih podjetij za celo milijardo evrov.

"Čez dve leti bodo rezultati govorili sami zase, tudi pri ljudeh, zato me sploh ni strah volitev," je zatrdil. Je pa znova spomnil, da je koalicija v pogodbo napisala program, ki bo za realizacijo potreboval dva mandata, nemara celo tri.

Tri zaveze, dve koalicijski in civilizacijsko je vlada izpolnila tudi na četrtkovi seji. Gre vladno sprejetje sklepa o priznanju Palestine, ki pa ga mora potrditi še DZ, izhodišča za davčno reformo in spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti. Zdravstvo ostaja prioriteta vlade, je nadaljeval Golob, zato je vlada zarezala v rak rano, to so škodljive dvojne prakse. "Ne bomo nagrajevali tistih, ki sistem razgrajujejo," je bil jasen.

Kot zadnjega od uspehov je Golob omenil pospešitev zelenega prehoda, predvsem pri sončni energiji. Vlada je dosegla tudi dogovor s kmeti, da zeleni prehod v sektorju ne bo potekal na škodo kmetov, je zaključil predsednik vlade.