Robert Golob se danes in jutri udeležuje 60. Münchenske varnostne konference. Danes se je sestal s podpredsednico Združenih držav Amerike Kamalo Harris in generalnim sekretarjem Organizacije združenih narodov Antoniom Guterresem.

Golob in Harrisova sta po navedbah kabineta predsednika vlade odlične odnose med državama in se zavzela za krepitev sodelovanja, predvsem na področju energetike in gospodarstva. Gospodarski odnosi med državama so dobri, veliko je še priložnosti za izboljšave. Pogovarjala sta tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na Gazi.

Z generalnim sekretarjem Združenih narodov Guterresem sta spregovorila o Gazi, kjer je še posebej zaskrbljujoča situacija v Rafi ter o vprašanju financiranja UNRWA. Predsednik vlade je izrazil močno podporo delu OZN ter se zahvalil za dosedanje izjemno sodelovanje, generalni sekretar Guterres pa je slovenske aktivnosti v varnostnem svetu OZN ocenil kot izjemne in neprecenljive.

Golob je na srečanjih poudaril pomembnost in nujnost iskanja mednarodnih rešitev za takojšnjo prekinitev spopadov ter preprečitev humanitarne katastrofe v Rafi.

Robert Golob in Antonio Guterres Foto: Anže Malovrh / STA

Golob se bo danes v Münchnu srečal tudi z visokim komisarjem Združenih narodov za begunce Filippom Grandijem. V soboto bo kot častni govorec sodeloval na panelu o reformi Varnostnega sveta Združenih narodov. Ob robu konference se bo Golob v soboto na povabilo Fundacije BMW in v sodelovanju z Blejskim strateškim forumom (BSF) udeležil še razprave o nujnih reformah zastarelega institucionalnega okvira svetovnega upravljanja.

Sestal se bo tudi s predsednikom vlade Katar, šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, generalno direktorico Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjano Spoljarić Egger in predsednikom Open Society Fundacije Alexandrom Sorosem, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.