Golob in Pirc Musarjeva na delovnem zajtrku posebno pozornost posvetila zdravstvu

Zajtrk predsednice republike in predsednika vlade je spadal v okvir rednega dialoga in dobrega medsebojnega sodelovanja. V uradu predsednice so navedli, da so redna delovna srečanja s premierjem namenjena pogovoru in izmenjavi stališč do aktualnih tem v družbi, notranji in zunanji politiki.

Zajtrk predsednice republike in predsednika vlade je spadal v okvir rednega dialoga in dobrega medsebojnega sodelovanja. V uradu predsednice so navedli, da so redna delovna srečanja s premierjem namenjena pogovoru in izmenjavi stališč do aktualnih tem v družbi, notranji in zunanji politiki. Foto: Nataša Pirc Musar / Twitter

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta se zjutraj sestala na rednem delovnem srečanju. Spregovorila sta o aktualnih zadevah in izpostavila nujnost iskanja nacionalnega konsenza pri rešitvah na področju zdravstva, so po pogovoru poudarili na spletnih straneh vlade in urada predsednice.

Sporočila po srečanju so sicer skopa. Na spletni strani urada predsednice so navedli, da sta se Pirc Musarjeva in Golob na tokratnem delovnem zajtrku pogovarjala o njunem sodelovanju na področju mednarodnih zadev ter o aktualnih političnih in družbenih temah, posebno pozornost pa sta posvetila zdravstvu. "Strinjala sta se, da morajo biti rešitve za težave v zdravstvu podprte s širokim družbenim in nacionalnim konsenzom," so dodali.

S predsednikom @vladaRS dr. Robertom Golobom sva se na rednem delovnem zajtrku pogovarjala o sodelovanju na področju mednarodnih zadev in o aktualnih političnih in družbenih temah, posebno pozornost pa sva posvetila zdravstvu. pic.twitter.com/wGtjtWy50Y — Nataša Pirc Musar (@nmusar) May 10, 2023

Danes se sicer nadaljujejo pogajanja o zdravstvenem plačnem stebru med vlado in reprezentativnimi sindikati s tega področja.

Medtem je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na spletni strani začel objavljati poimenske sezname o številu opravljenih zdravstvenih storitev po zdravnikih. Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za STA ob tem sporočili, da potezo zdravstvene politike ocenjujejo kot nesmiselno in nekonstruktivno.