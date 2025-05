Slavni poslovnež v šoku zaradi Elona Muska: Še nikoli nisem videl česa takega

Ameriški medijski in tehnološki mogul Barry Diller ne more verjeti, kako zelo hitro je upadla priljubljenost Elona Muska, najbogatejšega človeka na svetu in tesnega zaupnika predsednika ZDA Donalda Trumpa.

83-letni Barry Diller, soustanovitelj ameriškega medijskega imperija Fox Broadcasting Company in predsednik uprave Expedie, največjega tehnološkega podjetja na področju organizacije potovanj na svetu, je v ponedeljek med gostovanjem v podkastu On with Kara Swisher izrazil mnenje, da še nikoli ni videl večjega upada priljubljenosti in ugleda neke osebe kot v primeru Elona Muska.

"Vsi so ga gledali. Bil je zvezda."

Diller in Elon Musk sta si septembra lani skupaj ogledala finale moškega tekmovanja na teniškem turnirju US Open. Po besedah Dillerja je bil Elon Musk takrat, pa čeprav je sedel na tribunah, ena od zvezd teniškega obračuna.

VIP-loža finalnega moškega obračuna na turnirju US Open septembra 2024. Od leve proti desni: Bobby Kotick, nekdanji izvršilni direktor velikana industrije videoiger Activision Blizzard, Elon Musk, direktor podjetij Tesla in SpaceX, David Zaslav, izvršilni direktor ameriškega medijskega konglomerata Warner Bros. Discovery, in Barry Diller, soustanovitelj medijskega imperija Fox in predsednik uprave tehnološko-turističnega velikana Expedia. V drugi vrsti sedi Fareed Zakaria, ameriški novinar, ki na televizijski mreži CNN vodi lastno politično oddajo. Foto: Profimedia

"Tretjina občinstva je imela poglede uperjene vanj in ne v dogajanje na teniškem igrišču," je v podkastu dejal Diller in dodal, da ga je Muskov zvezdniški status izredno presenetil.

Po besedah superbogataša – vrednost Dillerjevega premoženja je ocenjena na okrog štiri milijarde evrov – se je z Muskom med finalno tekmo poskusilo fotografirati in njegov avtogram dobiti na stotine ljudi.

Po mnenju Barryja Dillerja je ključno vlogo pri padcu priljubljenosti Elona Muska odigrala njegova tesna vpletenost v volilno kampanjo in nato predsedniško administracijo Donalda Trumpa. Foto: Guliverimage

"Danes bi vanj metali paradižnike"

Nato so se zgodili Muskova agresivna kampanja za izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA, ameriške predsedniške volitve in Muskov načrt, da bo njegova agencija za vladno učinkovitost (ali Doge) oklestila proračun ZDA, kar po mnenju mnogih kritikov aktualne predsedniške administracije in Elona Muska počne brez pravega načrta in premalo transparentno.

Diller je prepričan, da bi Musk, če bi se letos spet pojavil na teniškem turnirju, doživel bistveno drugačen sprejem. "Če se pojavi na tribuni, ga bodo obmetavali s paradižniki. Od septembra do maja je minilo le nekaj mesecev. Še nikoli nisem videl, da bi se kaj takega komu zgodilo tako hitro," je za podkast dejal Diller.

Elon Musk se pogovarja s publiko na finalu moškega dela turnirja US Open, september 2024. Foto: Guliverimage

"Elon Musk je izgubil posluh za stvari, ker je megaloman"

Barry Diller je sicer že oktobra lani kritiziral Elona Muska in ga označil za megalomana ter mu očital, da je Donalda Trumpa na predsedniških volitvah podprl samo zato, ker ga administracija prejšnjega predsednika ZDA Joeja Bidna ni jemala dovolj resno oziroma mu ni posvečala dovolj pozornosti.

Kritičen je bil tudi do Muskovega nastopanja na družbenem omrežju X, ki ga je najbogatejši človek na svetu kupil konec leta 2022, in mu očital, da je od uporabe platforme tako rekoč brez razloga začel odvračati mnoge uporabnike.

83-letni Barry Diller, ki je pred kratkim priznal, da je istospolno usmerjen, čeprav je že od leta 2001 poročen z belgijsko modno oblikovalko Diane von Fürstenberg, je Elonu Musku svetoval, naj se rezov v proračun ZDA v prihodnje loteva s prijaznostjo in premislekov, ne pa z motorno žago. Foto: Guliverimage

V podkastu s Karo Swisher v ponedeljek je Diller ponovil mnenje, da je Elon Musk megaloman, in dodal, da ima sicer vso pravico do tega, a da mora sprejeti posledice, ki jih to prinaša.

"Meni osebno je Elon Musk všeč," je dejal Diller. "A žal je tako – če si megaloman, izgubiš posluh oziroma občutek za določene stvari in on ga je izgubil," je še sklenil.