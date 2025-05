Nogometaši Tottenhama in Manchester Uniteda se bodo danes ob 21. uri na stadionu San Mames v Bilbau pomerili za naslov v ligi Europa, s čimer bi obe ekipi dobili obliž na rane po izjemno mizerni sezoni v premier ligi. Tottenham bo lovil tretji, United pa drugi naslov v evropski ligi, nekoč znani tudi kot pokal Uefe. V središču pozornosti sta se pred srečanjem znašla oba trenerja, Ruben Amorim in Ange Postecoglou, ki je jasno izrazil jezo nad besedami enega izmed angleških medijev.

Angleška velikana sta v tej sezoni pokazala dva različna obraza. Za obema je izjemno borna sezona v domačem prvenstvu, kjer sta daleč od pričakovanj. Manchester United je krog pred koncem na 16. mestu z 39 točkami oziroma s kar 44 točkami manj od prvaka Liverpoola, Tottenham je še mesto nižje še s točko manj. Ekipi sta tako tudi močno zaostali za mesti, ki vodijo v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni, tako da jima rešilna bilka ostaja liga Europa, od koder si prvak v prihodnji sezoni zagotovi mesto v ligi prvakov.

Pod pritiskom sta se tako znašla tudi oba trenerja, Ruben Amorim na eni strani in Ange Postecoglou na drugi. Odkar je Amorim v sredini novembra zasedel mesto glavnega trenerja Uniteda, je dobil le šest tekem v premier ligi, medtem ko je v ligi Europa ekipo popeljal do finala. V primerjavi s Postecogloujem naj bi bil trenerski stolček Portugalca na čelu rdečih vragov varen ne glede na rezultat dogajanja v finalu. "Vem, kaj počnem, in vse sem pojasnil, še preden sem postal trener. Pojasnil sem, da se bo zgodila nevihta, pojasnil sem vse težave vodstvu kluba, bil sem jasen in tudi zdaj ne bom spreminjal svoje ideje," je dejal Amorim.

Ruben Amorim še naprej uživa zaupanje vodstva kluba. Foto: Reuters

"Ne morejo reči, da tega nisem rekel. Ne vem, kako radi me imajo trenutno navijači, to je težko pojasniti. Želim se dokazati, več razmišljam o klubu kot o sebi. Vsi se zavedamo, da imamo ogromno težav," je še dodal Amorim, ki je že pred dnevi dvignil nekaj prahu z izjavo, da ne ve, ali je v tem trenutku za Manchester United uvrstitev v ligo prvakov korak v pravo smer.

Bo Tottenham končal sušo?

Na drugi strani Tottenham že 17 let čaka na lovoriko, če jim ne bo uspelo, pa se bodo podpisali pod najslabšo sezono po letu 1978, ko se je klub vrnil v elitno družbo. Postecoglouja je sicer pred srečanjem močno vznemiril eden izmed člankov v angleških medijih, kjer so zapisali, da se status Avstralca glede na rezultat finala giblje med "junakom in klovnom". To je stratega Tottenhama močno vznemirilo. "Ne glede na razplet te tekme nisem klovn in nikoli ne bom. Zelo sem razočaran nad izborom besed, da se na takšen način opiše človeka, ki je zadnjih 26 let trdo delal in brez kakršnihkoli uslug moštvo popeljal v evropski finale. Če namigujete na to, da sem klovn, ker nismo uspešni, niti ne vem, kaj reči," je bil na novinarski konferenci jasen Postecoglou.

Tottenham lovi evropsko krono. Foto: Reuters

Kar zadeva ligo Europa, je Manchester United v polfinalu ugnal Athletic iz Bilbaa, tako da se bo vrnil na mesto, kjer so na prvi tekmi slavili s kar 3:0, na koncu pa s skupnim izidom kar 7:1 prišli do uvrstitve v finale. Rdeči vragi so v tej sezoni lige Europa še neporaženi, zabeležili so osem zmag in šest remijev, na drugi strani je Tottenham dobil devet tekem, dve je izgubil, trikrat pa remiziral. Spurs so v polfinalu s skupnim rezultatom 5:1 izločili norveški Bodö/Glimt.

Obe medsebojni tekmi v premier ligi je v tej sezoni sicer dobil Tottenham, ki je bil boljši tudi v ligaškem pokalu. Če bo slavil Tottenham, bo tretjič najboljši v tem tekmovanju, nazadnje v sezoni 1983/84, pred tem pa še v 1971/1972. V finalu so Londončani klonili v sezoni 1973/74. United ima edino lovoriko v tem tekmovanju iz sezone 2016/17, v finalu pa je izgubil še v sezoni 2020/21.

Liga Europa, finale:

Sreda, 21. maj:

Najuspešnejši klubi v ligi Europa: 7 naslovov –Sevilla

3 – Atletico Madrid, Inter Milano, Juventus, Liverpool

2 –Borussia Mönchengladbach, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, IFK Göteborg, Parma, Porto, Real Madrid, Tottenham

1 – Ajax, Anderlecht, Atalanta, Bayer Leverkusen, Bayern München, CSKA Moskva, Galatasaray, Ipswich Town, Manchester United, Napoli, PSV Eindhoven, Schalke, Šahtar Donetsk, Valencia, Villarreal, Zenit Sant Petersburg

Lestvica ligaškega dela: