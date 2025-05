Top 5 prihajajočih meme kovancev, ki bi lahko v tem kripto ciklu presegli SHIB in PEPE

V dinamičnem svetu kriptovalut se pojavlja nova generacija meme kovancev. Ti žetoni pridobivajo zagon in privabljajo vse več pozornosti. Nekateri med njimi kažejo potencial, da presežejo uveljavljena imena, kot sta SHIB in PEPE. V tem članku bomo predstavili pet obetavnih meme kovancev, ki bi lahko v tem kripto ciklu močno vplivali na trg. Odkrijte, kateri bi lahko na novo oblikovali kripto krajino.

Podcenjeni memecoin $XYZ na poti do uvrstitve na pomembno borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pridobil pozornost z napovedjo, da bo njegova vrednost med predprodajo zrasla z 0,0001 dolarja na 0,1 dolarja.

Do zdaj je dosegel polovico tega cilja – zbral je več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona $XYZ pa znaša 0,003333 dolarja.

V 13. fazi predprodaje se bo cena povzpela na 0,005 dolarja, kar pomeni, da imajo zgodnji vlagatelji priložnost za še večji popust.

Po zaključku predprodaje bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa še ni razkrila podrobnosti, vendar že draži z napovedjo velikega lansiranja.

Ustvarjen za borce, zgrajen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki si v kriptosvetu želijo velikih dobičkov – nepopustljive, ambiciozne in tekmovalne. Gre za žeton za prave borce – miselnost, ki nagovarja tako športnike kot njihove navijače. $XYZ je namenjen iskalcem adrenalina, ki lovijo naslednji veliki memecoin.

Središče zgodbe XYZVerse je XYZepe – borec v areni memecoinov, ki si utira pot do vrha lestvic na CoinMarketCapu. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? To bo pokazal čas.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse vodi skupnost. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, ekipa pa je za airdrope namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe tokenov – približno deset milijard $XYZ – kar predstavlja enega največjih airdropov doslej.

Z močnimi tokenomikami, strateškimi uvrstitvami na borze (CEX in DEX) ter rednim uničevanjem tokenov (token burn) je $XYZ ustvarjen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana za ustvarjanje zagona, rast cene in mobilizacijo lojalne skupnosti, ki verjame, da je to lahko začetek legende.

Airdropi, nagrade in več – pridruži se XYZVerse in odkleni vse ugodnosti!

Fartcoin (FART)

Fartcoin (FART) je v zadnjih šestih mesecih zabeležil impresivno rast – njegova vrednost se je povečala za kar 350,10 odstotka. V zadnjem mesecu je poskočila še za dodatnih 67,03 odstotka, čeprav je v tem tednu zabeležila padec v višini 8,91 odstotka. Trenutno se FART giblje v cenovnem razponu med 1,19 dolarja in 1,50 dolarja.

Kovanec trguje nekoliko nad svojima 10-dnevnim in 100-dnevnim enostavnim drsečim povprečjem, ki znašata 1,28 dolarja oziroma 1,26 dolarja, kar nakazuje na stabilen zagon. Indeks relativne moči (RSI) je pri 42,89, kar kaže na nevtralno stanje trga. Nizka vrednost stohastičnega indikatorja pri 10,23 nakazuje, da bi lahko bil FART trenutno podcenjen – to bi lahko pomenilo morebitno rast cene. Vendar pa negativna vrednost MACD pri -0.0048 nakazuje na kratkoročni pritisk navzdol.

Fartcoin se trenutno sooča z neposrednimi odpori pri 1,65 dolarja in 1,96 dolarja. Če bi mu uspelo prebiti ti ravni, bi to lahko vodilo do pomembnih dobičkov. Najbližji podpori se nahajata pri 1,01 dolarja in 0,6941 dolarjev. Padec do teh točk bi pomenil približno 15-odstotni oziroma 45-odstotni upad. Glede na te podatke vlagatelji pozorno spremljajo ključne ravni, da bi lažje napovedali naslednje gibanje FART-a.

Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins (PENGU) je v zadnjem času doživel precejšnja cenovna nihanja. V zadnjem tednu je cena padla za 13,82 odstotkov, trenutno pa se giblje med 0,0108 dolarjev in 0,0165 dolarjev. Kljub temu pa je v zadnjem mesecu PENGU narasel za izjemnih 158,18 odstotkov, v zadnjih šestih mesecih pa za 143 odstotkov. Ta kontrast med kratkoročnim padcem in dolgoročnim porastom poudarja volatilno naravo kovanca.

Tehnični kazalniki ponujajo dodatne vpoglede. 10-dnevno enostavno drseče povprečje znaša 0,0125 dolarjev, kar je rahlo pod 100-dnevnim povprečjem 0,0130 dolarjev. Indeks relativne moči (RSI) pri 42,13 kaže na nevtralno stanje trga – kovanec ni niti prenakupljen niti preprodan. Nizka vrednost stohastičnega indikatorja pri 10,98 kaže na možno preprodano stanje, kar bi lahko pomenilo bližajoče se okrevanje cene. MACD vrednost znaša -0,0001358, kar kaže na upadajoči medvedji zagon.

V prihodnje se PENGU sooča z najbližjo odpornostjo pri 0,0198 dolarjev. Če bo to raven prebil, se lahko cena dvigne do naslednje odpornosti pri 0,0255 dolarjev, kar pomeni več kot 50-odstotni potencialni porast glede na trenutno raven. Na drugi strani pa se najbližja podpora nahaja pri 0,00848 dolarjev, naslednja pa pri 0,0028086 dolarjev. Glede na močno rast v zadnjem mesecu in polletnem obdobju, ima PENGU še vedno potencial za nadaljnjo rast, če uspe prebiti trenutne odporne ravni.

ai16z (AI16Z)

ai16z (AI16Z) je v zadnjem času doživel precejšnja nihanja. V zadnjem mesecu je cena poskočila za več kot 100 odstotkov, kar kaže na izjemno rast. Vendar pa je v zadnjem tednu upadla za skoraj 23 odstotkov, kar dodatno potrjuje nestanovitnost kovanca. V obdobju zadnjih šestih mesecev se je cena zmanjšala za približno 10 odstotkov, kar nakazuje na določeno dolgoročno nestabilnost.

Trenutno se AI16Z giblje v cenovnem razponu med 0,2380 dolarja in 0,3855 dolarja, kar je blizu ravni podpore pri 0,1756 dolarja. Če bo cena ostala nad to točko, obstaja možnost, da se povzpne do prve ravni odpora pri 0,4705 dolarja, kar predstavlja približno 25-odstotni potencialni porast. Preboj te meje bi lahko odprl pot do druge odpornosti pri 0,6180 dolarjev. Če pa cena pade pod trenutno podporo, se lahko spusti do naslednje podpore pri 0,02807 dolarja.

Tehnični kazalniki kažejo mešane signale. Indeks relativne moči (RSI) pri 42,75 nakazuje na nevtralno stanje trga. Nizka stohastična vrednost 9,28 kaže, da bi kovanec lahko bil preprodan, kar odpira možnost za cenovni odboj. 10-dnevno enostavno drseče povprečje je nekoliko pod 100-dnevnim, kar kaže na šibkejši kratkoročni zagon. Negativna MACD vrednost pa nakazuje na prevladujoče medvedje razpoloženje.

Na podlagi teh podatkov se lahko AI16Z pred nadaljnjo smerjo gibanja še nekaj časa konsolidira, preden naredi odločilni premik navzgor ali navzdol.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) je v zadnjem času doživel izrazita cenovna gibanja. V preteklem tednu je cena padla za 8,10 odstotka, a je v zadnjem mesecu narasla za 62,41 odstotkov, v šestih mesecih pa celo za osupljivih 231,77 odstotkov. Trenutno se TRUMP giblje med 12,02 dolarjev in 14,59 dolarjev.

10-dnevno enostavno drseče povprečje znaša 12,84 dolarjev, kar je skoraj enako kot 100-dnevno povprečje pri 12,82 dolarjev, kar kaže na stabilen zagon. Indeks relativne moči (RSI) je pri 43,29, kar nakazuje, da se kovanec približuje območju preprodanosti. Stohastični indikator pri 14,15 dodatno potrjuje možnost, da je TRUMP preprodan, kar lahko pomeni bližajoči se odboj. Vrednost MACD pri -0,0676 pa nakazuje rahlo medvedji sentiment.

Če pogledamo naprej, se najbližja raven odpora nahaja pri 15,94 dolarjev. Če TRUMP prebije to mejo, bi lahko ciljal na drugo raven odpora pri 18,50 dolarjev, kar pomeni potencialni dobiček okoli 27 odstotkov. Na drugi strani pa je najbližja podpora pri 10,81 dolarjev, z drugo podporo pri 8,25 dolarjev, kar pomeni možnost približno 30-odstotnega padca.

Ob upoštevanju močne rasti v zadnjem mesecu in polletnem obdobju, skupaj s tehničnimi kazalniki, ki nakazujejo na preprodanost, bi lahko bil TRUMP pred novo cenovno rastjo v bližnji prihodnosti.

FART, PENGU, AI16Z in TRUMP so res obetavni projekti, vendar XYZ izstopa s svojo edinstveno kombinacijo športnega navdušenja in meme kulture. Gre za kovanec, ki združuje športne navijače v skupnostno gibanju s ciljem doseči kar 20.000 odstotno rast. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

