Poslanci so v uvodu današnje seje DZ na predlog koalicije z dnevnega reda umaknili tretjo obravnavo predloga zakona o medijih. Pred dokončnim sprejemom zakona je treba dodatno razmisliti o podanih pripombah in ustreznosti rešitev, so prepričani v koalicijskih poslanskih skupinah. Poslanci so umik podprli brez glasu proti.