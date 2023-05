Obrtniki in podjetniki Robertu Golobu in ministrom predstavili 125 zahtev

OZS zahteve vladi predstavlja na današnjem 18. Forumu obrti in podjetništva. V prvem delu foruma bo pogovor s predsednikom vlade Robertom Golobom, v drugem pa se bodo s predsednikom državnega sveta in ministri pogovarjali o predlogih in rešitvah za lažje poslovanje.

Obrtniki in podjetniki so letos na vlado naslovili 125 zahtev, razdeljenih v pet sklopov. To so davčni sistem, trg dela, zdravstveni sistem, izobraževalni sistem, digitalizacija in znanje za zeleni prehod ter podporno okolje in odprava administrativnih ovir. Premierju Robertu Golobu in ministrski ekipi jih predstavljajo danes na forumu v Ljubljani.

Z zahtevami slovenske obrti in podjetništva Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) od leta 1991 opozarja na zakone, predpise in administrativne ovire, ki obrtnikom in podjetnikom otežujejo poslovanje, ter vladi predlaga rešitve.

Med ključnimi zahtevami z davčnega področja so letos sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov, uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja in zvišanje praga za vstop v sistem davka na dodano vrednost (DDV) na sto tisoč evrov. Med njimi so tudi uvedba nižje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela in za izdelke domače in umetnostne obrti ter znižanje stopnje DDV pri gostinskih storitvah. Prav tako nasprotujejo morebitnim novim obdavčitvam nepremičnin in premoženja, prizadevajo pa si za uvedbo investicijskih olajšav za vlaganja v nepremičnine za poslovno rabo.

Glede trga dela se med drugim zavzemajo za reorganizacijo postopkov pridobivanja delovnih dovoljenj s ciljem hitrejše zaposlitve tujega delavca, določitev novega odpovednega razloga oziroma redefinicijo odpovednega razloga, spremembo nove ureditve vodenja evidenc delovnega časa, možnost prejemanja polne pokojnine in nadaljevanja dejavnosti ter spremembo pri ureditvi upokojevanja, ki bi omogočala dogovor glede nadaljnje zaposlitve ob izpolnjevanju pogojev.

Obrtniki in podjetniki od države pričakujejo več

Zdravstveni sistem mora biti po mnenju obrtnikov in podjetnikov učinkovit z aktivno vlogo delodajalcev pri upravljanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in brez dodatnih obremenitev delodajalcev s prispevki. Zavzemajo se za drugačno ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu, ZZZS pa naj po njihovih besedah sam obračuna in izplačuje denarno nadomestilo neposredno zavarovancu.

Na področju izobraževanja in digitalizacije se zavzemajo za sistemski, celovit in nacionalno koordiniran pristop k promociji poklicev ter vključitev vseh deležnikov v kampanjo promocije obrtnih poklicev. Želijo učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja, ki bo s spremenjenimi standardi prilagojen potrebam gospodarstva, podjetništva in obrti. Prav tako pozivajo k reorganizaciji programov izobraževanja odraslih, brezposelnih in zaposlenih z namenom pridobitve digitalnih veščin ter k zagotovitvi sredstev za sofinanciranje mojstrskih izpitov.

Prepričani so, da bi morala država prav tako storiti več za finančno pomoč prevzemnikom družinskih podjetij in odpravo administrativnih ovir pri čezmejnem izvajanju storitev. Zavzemajo se za uvedbo posebne davčne obravnave napotenih delavcev, hitrejšo pridobitev soglasij in dovoljenj za umeščanje objektov v prostor, plačilo enotnega zneska nadomestila za avtorske pravice za vse kolektivne organizacije prek ene položnice ter sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic.

