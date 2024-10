Zaradi delovne zapore na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru nastaja zastoji pred izvozom z avtoceste in na vzporedni regionalni cesti do Vranskega. Obvoz je možen prek Tuhinjske doline. Avtocesta bo v smeri proti Mariboru zaprta še do ponedeljka do 6. ure.