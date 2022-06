Gneča na mejah: za vstop v Slovenijo na Gruškovju čakajo do dve uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare avtobusa na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani.

Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Brezje-Podbrezje, pri Posavcu. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah preko Potoč.

Zastoj je na cesti Jelšane-mejni prehod Jelšane.

Na mejnih prehodih je čakalna doba za voznike osebnih vozil, in sicer na mejnem prehodu Dragonja do 30 minut pri vstopu in izstopu iz države, na Gruškovju med eno in dve uri pri vstopu in do ene ure pri izstopu iz države ter na mejnem prehodu Obrežje do ene ure pri vstopu ter do ene ure pri izstopu na mejnem prehodu Jelšane.

Do 22. ure velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Do 28. junija bosta na primorski avtocesti zaprta priključek Fernetiči in prehitevalni pas med Sežano zahod in Fernetiči proti Italiji. Obvoz proti Italiji je preko priključka Sežana zahod, tudi za vozila brez vinjete.