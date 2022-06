Nesreča na Primorki: zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastajajo zastoji

Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Nastal je šest kilometrov dolg zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 30 do 40 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti Logatec - Vrhnika ali Unec - Vrhnika, sporoča Prometno-infomracijski center.

Previdno na cestah

Z današnjim dnem so osnovnošolci in dijaki zaključili letošnje šolsko leto in marsikdo se bo že za praznični vikend odpravil na počitnice. Tako vse do ponedeljka lahko pričakujete močno povečan promet na cestah proti Primorski in na mejnih prehodih s Hrvaško.

Trenutno čakalnih dob na mejnih prehodih ni, z izjemo mejnega rehoda Petrina, kjer za izstop iz države čakate do ene ure, na Obrežju pa do 30 minut.