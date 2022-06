V prometni nesreči umrl 73-letni voznik delovnega stroja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

73-letni voznik je po nekategorizirani cesti vozil delovni stroj in zapeljal z vozišča na travnato brežino, kjer se je stroj prevrnil.

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, se je včeraj ob 20.30 v bližini kraja Nadole v občini Žetale zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl en človek.

73-letni voznik je po nekategorizirani cesti vozil delovni stroj in zapeljal z vozišča na travnato brežino, kjer se je stroj prevrnil. Pri tem se je 73-letni voznik hudo poškodoval in na kraju nesreče umrl. V prometni nesreči je bil lažje poškodovan še 72-letni sopotnik na delovnem stroju, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Ptuj.