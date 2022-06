Nesreča v Prekmurju: tesla je povsem zgorela #foto

Včeraj, malo po 14. uri je na avtocesti iz uvoza Murska Sobota v smer iVučje vasi voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti nazoženem vozišču, kjer potekajo dela trčil v prometno signalizacijo in zvozilom zapeljal izven vozišča.

"Osebni avtomobil znamke Tesla se je zaradi trčenja vžgal in je v celoti zgorel. Voznik je bil lahko telesno poškodovan. Na vozilu in prometni signalizaciji je nastalo za okrog 63.000 evrov škode," so sporočili iz PU Murska Sobota. Požari na električnih avtomobilih sicer niso pogostejši kot pri klasičnih avtomobilih, največkrat pa do njih pride prav od podobnih prometnih nesrečah.