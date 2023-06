Glas ljudstva: Zavračanje dialoga ni primeren način soočanja s pričakovanji družbe

Iniciativa Glas ljudstva, ki je nastala pred letom in pol, bedi nad izpolnjevanjem predvolilnih zavez koalicijskih strank. Te so se po lanskih volitvah enotno zavezale, da bodo med 138 obljubami iz različnih družbeno-političnih področij uresničile kar 122. Z izpolnjevanjem v iniciativi niso zadovoljni, zato so sklenili organizirati prvo povolilno javno soočenje vodij koalicijskih strank z ljudstvom, ki bi moralo potekati danes zvečer na Trgu republike. Vendar pa je soočenje prestavljeno na 20. september.

Iz iniciative so nam posredovali pismo predsedniku vlade Robertu Golobu, iz katerega je razvidno, da se premer soočenja ni pripravljen udeležiti. "Razumemo, da so koalicijske stranke za nastalo zagato več tednov iskale rešitev in se nato tik pred zdajci odločile, da vse tri na soočenje namesto svojih predsednikov, ki so pred dobrim letom na enaki prireditvi osebno podali zaveze, pošljejo vodje svojih poslanskih skupin. Naj poudarimo, da je soočenje vodij poslanskih skupin dobrodošlo in ga z veseljem organiziramo, a ne kot nadomestek soočenja tistih, ki so na trgu zastavili svojo besedo," so zapisali v odzivu Glasu ljudstva.

Podali so nova vabilo in predlog datuma soočenja − 20. september, saj želijo, da bi s svojo udeležbo na soočenju koalicija dokazala spoštovanje volivk in volivcev ter civilne družbe. "Zavračanje dialoga ni primeren način soočanja s pričakovanji družbe v delujočih demokracijah. Iskanje družbenega soglasja potrebuje kontinuiran in vsebinski dialog. Vloga civilne družbe pri tem ne sme biti razumljena kot prepreka ali nujno zlo, saj je ključen del zdravega demokratičnega procesa.

Pozitivni premiki, a tudi prelomljene zaveze

V iniciativi Glas ljudstva, ki združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznikov in posameznic, budno spremljajo uresničevanje predvolilnih zavez, so zapisali na svoji spletni strani. Opažajo pozitivne premike na več področjih, vendar pa je število povsem nedotaknjenih predvolilnih zavez veliko, opozarjajo. Nekatere med, teh naj bi bilo 29, se je koalicija namenila izpolniti v prvem letu mandata, vendar so v celoti izpolnjene le štiri, tri med njimi so celo prelomljene.

Zlasti kritično je stanje na področju stanovanj in zdravstva. Denimo, "zavezo, da bo odpravila delo v dvojni praksi in razmejila javno ter zasebno zdravstvo, je vlada prelomila. Iz posameznih predstavljenih namer in ukrepov je mogoče sklepati, da se vlada tega vprašanja ne namerava lotiti," so v poročilu o izpolnjevanju obljub zapisali v sporočilu za javnost.

Vladi očitajo, da je samovoljno in brez kakršnekoli javne razprave prelomila zavezo o vzpostavitvi progresivnega nepremičninskega davka, ki bi spodbujal aktivacijo praznih stanovanj, zagotavljal prepotrebne vire za gradnjo in obnovo neprofitnih stanovanj ter obenem odvračal od izkoriščanja stanovanj kot investicije in sredstva za kovanje dobičkov premožnih lastnikov in špekulantov.

Glas ljudstva opozarja na prazne geste

V Glasu ljudstva so mnenja, da je problematično tudi samo delovanje vlade, očitajo ji sprejemanje predpisov brez javne razprave in posveta s ključnimi akterji. "Vključevanje civilne družbe v strateške skupine, strokovne svete in posvetovalna telesa se čedalje bolj kaže za prazne geste, ki nimajo nikakršnega vpliva na dejanske odločitve vlade," so kritično zapisali v svojem sporočilu.

Ker ne želijo, da bi ostalo le pri ocenjevanju izpolnitev zavez Glasu ljudstva, so vodje koalicijskih strank povabili, da sami predstavijo rezultate dela na odprtem in javnem prostoru.