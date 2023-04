Iniciativa Glas ljudstva v petek na pohod za javno zdravstvo

Predstavniki iniciative Glas ljudstva so na današnji novinarski konferenci poudarili, da interventni, t. i. izhodni covidni zakon, ni dosegel svojega namena - čakalne vrste so se podaljšale, število prvih pregledov in posegov v javnih zavodih se je zmanjšalo.

Kritični so tudi do navedb predstavnikov ministrstva, ki so minuli petek predstavili preliminarne podatke glede plačevanja vseh zdravstvenih storitev po realizaciji na podlagi omenjenega zakona. Koncesionarji so po navedbah predstavnika iniciative Jaše Jenulla, ki se je skliceval na podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), prejeli 28 milijonov evrov dodatnih sredstev od približno skupno 79 milijonov evrov. To je 14 milijonov evrov več, kot so v petek navajali na ministrstvu, je dejal Jenull.

"V izbranih zdravstvenih krogih kroži osnutek zakona"

Predstavnik iniciative Dušan Keber, sicer nekdanji minister za zdravje, je ob tem izpostavil, da ministrstvo ob predstavitvi podatkov ni navedlo, da nesprejemljivo dolgo na zdravstvene storitev čaka 120.000 ljudi, kar je 40.000 več kot lani, v bolnišnicah so obravnavali 15.000 bolnikov manj kot leta 2019 in opravili 60.000 manj prvih pregledov, opravili so tudi manj ortopedskih in srčnih operacij, povečalo se je tudi število bolnikov brez izbranega zdravnika.

"In kaj reče minister, ki je pred devetimi meseci napovedal, da se bodo čakalne dobe razpolovile? Zadnjič je izjavil, da če ne bi bilo zakona, bi bilo stanje še slabše. To pomeni, da še vedno hvali svoj povsem povsem neuspešen zakon," je bil kritičen Keber.

Izpostavili so še, da v zadnjem času "v izbranih zdravstvenih krogih kroži osnutek zakona", ki po navedbah iniciative med drugim predvideva preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe, ki ne bi bile več del javnega sektorja. Pri tem bi sklep o preoblikovanju sprejel kar minister in ne svet zavoda, pravni položaj zaposlenih pa bi se izenačil s položajem zaposlenih v gospodarstvu, so zapisali v sporočilu za javnost. Osnutek, ki nosi naslov zakon za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in okrepitvi javne zdravstvene mreže, naj bi pripravili na zdravniški zbornici.

"Gre za nesprejemljivo podjetizacijo in privatizacijo javnih ustanov, zato zahtevamo, da se ministrstvo jasno opredeli do tega osnutka in potrdi ali zanika njegovo avtorstvo," so navedli.

Glas ljudstva bo svoje zakone predstavil na petkovem pohodu za zdravje

Zaskrbljeni so tudi, da je za ministra poleg digitalizacije ključni reformni ukrep sprememba upravljanja ZZZS. Predlog osnutka, ki ga je ministrstvo posredovalo socialnim partnerjem, po njihovi oceni uvaja več odvisnosti od politike. Pričakujejo, da se bodo sindikati ustrezno odzvali na dejstvo, da se jim odvzema izbor predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda, ki ga osnutek prenaša na Ekonomsko-socialni svet.

V petek, ob svetovnem dnevu zdravja, bo iniciativa Glas ljudstva organizirala pohod za zdravje. Ob 18.00 se bodo zbrali pred ministrstvom za zdravje, nato se bodo podali po ljubljanskih ulicah, ob koncu pa pripravljajo javno tribuno. "Naše zakone želimo predstavljati javnosti, želimo slišati konstruktivne predloge za izboljšave, komentarje in doseči najširši možni družbeni konsenz," je sklenila predstavnica iniciative Tea Jarc. Glas ljudstva je namreč pripravil paket treh predlogov zakonov, ki bo njihovi oceni ustavil rušitev javnega zdravstva.