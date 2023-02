Glas ljudstva: Skrita reforma zdravstvenega sistema že poteka

Združenje Glas ljudstva je razkrilo nove ugotovitve o vzrokih za rušenje in krizo slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Pravijo, da medtem ko minister Danijel Bešič Loredan "za praznjenje zdravstvenih domov krivi posamezne direktorje in delovne odnose znotraj kolektivov", podatki kažejo, "da za javnim spektaklom strateškega sveta resnična skrita reforma zdravstvenega sistema že poteka". "Njen cilj pa je povsem očiten – povečanje števila in vloge zdravstvenih koncesionarjev na račun kadrovskega izčrpavanja javnih zdravstvenih domov," so v združenju zapisali v sporočilu za javnost.

Pravijo, da je primer Studia R, ki je kot posledica uredbe o neomejenem financiranju koncesionarskih storitev v preteklih letih potrojil obseg svojega delovanja in iz javnih zdravstvenih domov zvabil kar šest zdravnikov (od tega štiri iz ZD Ljubljana), prvovrsten pokazatelj trenutne skrite reforme.

Šolski primer prepletenosti poslovnih interesov, dobičkov in privatnih stikov?

Po njihovem mnenju je razkritje Studia R ključno zato, ker "njegov lastnik ni zgolj navaden samostojni zdravnik, ki bi opravljal svojo individualno prakso, temveč podjetnik in pravnik Gorazd Perenič, čigar podjetje je opravljalo pravno svetovanje za Muževičev sindikat Praktik.um".

"Ključne točke 'skrite reforme' so: Sindikat Praktik.um s podporo Pereničevih pravnih nasvetov pri ministrstvu lobira za odpravo omejitev financiranja. Ministrstvo za zdravje, na katerem je med drugim zaposlena tudi Pereničeva soproga, te predloge podpre. Perenič investira v koncesionarstvo, Muževič mu osebno pomaga pri novačenju zdravnikov iz zdravstvenih domov s poudarkom na mladih zdravnikih. Minister Loredan pa medtem javno pozornost preusmerja na korupcijo, transparentnost ZZZS in iskanje individualne krivde posameznih vodij zdravstvenih domov," so zapisali v sporočilu za javnost.

In dodali: "To je šolski primer prepletenosti poslovnih interesov, dobičkov in privatnih stikov, ki naš zdravstveni sistem iz ozadja vodijo že desetletja in ki so nas načrtno pripeljali do trenutnega kriznega stanja. Zakaj? Ker je, skladno z 'doktrino šoka', kriza najboljša podlaga za še dodatno pospeševanje profitno usmerjene privatizacije zdravstva z ukrepi, kot so na primer preplačane 'ambulante za neopredeljene', ki rušijo redno delovanje in plačna razmerja zdravstvenih domov."

Združenje Glas ljudstva je na novinarski konferenci razkrilo nove ugotovitve o vzrokih za rušenje in krizo slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Foto: STA

Če vlada ne bo pripravila svojih zakonskih predlogov, jih bodo prisiljeni oblikovati sami

Če ima minister resnično namen okrepiti javni sektor in izenačiti obveznosti koncesionarjev z javnimi zdravniki, bi bilo po njihovem mnenju "že včeraj prepozno, da s tem ciljem jasno in nedvoumno seznani tudi širšo javnost in predvsem zdravnike, ki se trenutno odločajo, ali bodo vztrajali v javnem sistemu, ki ga država nujno potrebuje, ali bodo sledili mamljivim obljubam dobičkaželjnih podjetnikov koncesionarjev".

"Če pa vlada ne bo v najkrajšem času pripravila svojih zakonskih predlogov, jih bomo prisiljeni v civilni družbi oblikovati sami.

Situacija je preveč resna, da bi njeno reševanje prepuščali tistim, ki si od razpada javnega zdravstva obetajo bajne dobičke in tako kot delodajalec ministra Loredana (dr. Bitenc) že zdaj s presežkom denarja za javno zdravstvo gradijo privatne zdravstvene centre in zdravstveno oskrbovana stanovanja za elito, ki bodo stala na pogorišču našega javnega zdravstva," so sklenili.