Geološki zavod opozarja: Povečana verjetnost zemeljskih plazov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Geološki zavod Slovenije opozarja, da je ponoči in v nedeljo zaradi napovedanih večjih padavin povečana verjetnost zemeljskih plazov, predvsem v vzhodnem delu države. Do plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, so sporočili iz zavoda.

Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, so opozorili v zavodu.

V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu, naj pokličejo na številko 112, so še zapisali.