Obilno deževje sprožilo pet zemeljskih plazov #video

Zaradi težav so v času deževja aktivirali gasilce iz 35 prostovoljnih in dveh poklicnih gasilskih enot. Tako so gasilci morali prečrpavati meteorno vodo iz prostorov stanovanjskih in gospodarskih objektov, plezalnega centra in drugih objektov, s pokopališča ter športnega igrišča.

Očistili so meteorne jaške, prečrpavali vodo iz poplavljenih cestnih podhodov, preusmerjali tokove vode in postavljali protipoplavne vreče ter tako preprečili zalitje objektov. S cestišč so odstranjevali naneseno zemljino in iz vodotokov odstranjevali nanesene naplavine.

Zaradi deževja se je sprožilo tudi pet zemeljskih plazov, od tega je en zemeljski plaz zasul tudi traktor, ki je bil parkiran ob gospodarskem objektu. Zaradi vetra pa se je podrlo nekaj dreves.

Okoli 18.34 je območje Celja zajelo neurje z močnim nalivom. Meteorja voda je zalila dva objekta. Posredovali so gasilci PGE Celje. Do 21.15 so na območju občine Gorišnica v naselju Formin zabeležili zalito garažo. Aktivirali so PGD Formin. Gasilci so iz garaže izčrpali meteorno vodo.



Ob 18.30 je območje občine Gornji Grad zajelo neurje z močnim nalivom. Meteorna voda je ogrožala objekte, poplavila cestišče na več lokacijah in nanj nanesla gramoz. Posledice so odpravili gasilci PGD Gornji Grad, PGD Bočna ter PGD Nova Štifta.



Do 21.35 so na območju občine Juršinci v naseljih Hlaponci, Juršinci in Gabrnik zabeležili tri dogodke. Aktivirali so PGD Polenšak in Gabrnik. Gasilci PGD Polenšak so drevo razžagali in odstranili ter očistili cestišče. Gasilci PGD Gabrnik so v Juršincih očistili 200 metrov cestišča in 200 kvadratnih metrov dvorišča, na katere je meteorna voda nanesla blato in gramoz. Gasilci PGD Gabrnik so v naselju Gabrnik očistili še 200 metrov cestišča, na katero je meteorna voda nanesla blato. in gramoz.

Gasilci so posredovali tudi v Kidričevem, Lenartu, Majšperku, Makolah, Šmartnem ob Dreti, Pesnici, Podlehniku, v Rogaški Slatini, Rušah, Slovenski Bistrici in nenazadnje v Svetem Juriju ob Ščavnici.