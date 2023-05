Zaradi neurja na severu Italije evakuirali več sto ljudi

Severno Italijo je zajelo močno neurje, zaradi katerega so v torek iz domov v deželi Emilija - Romanja evakuirali več kot 250 ljudi. Ponekod je zaradi močnih nalivov prišlo tudi do poplav, v več delih dežele je prekinjen železniški promet. Vremenske razmere naj bi se sicer danes nekoliko izboljšale.

Na območju pokrajine Ravenna so zaradi slabega vremena evakuirali več kot 250 ljudi. Približno sto ljudi so prepeljali na varno v občini Faenze, še sto v Biancanigo di Castel Bolognese in približno 60 ljudi v občini Conselici. V pomoč civilni zaščiti in gasilcem, ki so ponoči opravili 400 intervencij, so vpoklicali tudi vojsko, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Obilne padavine so povzročile tudi dvig gladin nekaterih rek v deželi Emilija - Romanja. V luči tega so italijanske državne železnice FS v več delih severnoitalijanske dežele prekinile železniški promet. Prizadete so bile tudi prometne povezave s prestolnico dežele Bologna.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da močni nalivi in poplave ne bodo pomagali ublažiti pomanjkanja vode, s katerim se severna Italija sooča že dlje časa, še navaja Ansa.