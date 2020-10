Frizerji in kozmetiki pozivajo k bolj življenjskim ukrepom, v zdraviliščih odpovedi obžalujejo

Frizerji in kozmetiki pri OZS so na vlado in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška znova naslovili zahtevo po milejših omejitvah za frizersko in kozmetično dejavnost. Pravijo, da njihovi saloni niso bili nikoli vir okužb, in predlagajo, da se po njihovih besedah neživljenjska omejitev ene stranke na prostor odpravi.

V skladu z vladnim odlokom je lahko v rdečih regijah v prostoru, v katerem se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, od sobote le ena stranka hkrati. Člani sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so nad tem ukrepom zelo zaskrbljeni, saj pomeni dodatno gospodarsko škodo. Nerazumno se jim zdi, da mora biti v 80 ali še več kvadratnih metrov velikem frizerskem salonu le ena stranka, piše STA.

"Takšni ukrepi vodijo v izgubo številnih delovnih mest"

Gostinci in frizerji so že pretekli teden opozorili na hude posledice tovrstnega omejevanja dejavnosti. Takšni ukrepi po njihovem mnenju vodijo v zapiranje dejavnosti samostojnih podjetnikov in izgubo številnih delovnih mest. V enem salonu namreč lahko posluje tudi več različnih samostojnih podjetnikov. Po drugi strani pa bodo frizerske in kozmetične storitve opravljali v zasebnih prostorih, kjer ne bo nikakršnega nadzora in ustrezne zaščite, so opozorili v današnjem sporočilu za javnost.

"Zavedamo se resnosti razmer. Obrtniki in podjetniki smo prvi, ki si želimo, da je epidemije čim prej konec. Kljub temu pa ne smemo dovoliti, da gospodarstvo v tem času propade," je zapisal predsednik OZS Branko Meh.

Frizerji in kozmetiki so prepričani, da lahko svoje delo nadaljujejo ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so že zdaj strožja kot v sosednjih državah (dva metra med strankami, vizirji in drugo). "Po nam znanih informacijah nobena od držav s slabšo epidemiološko sliko ne omejuje dela v frizerskih in kozmetičnih salonih na način ena stranka na salon," so zapisali. Dodatno si želijo, da omejitev ne bi veljala za člane istega gospodinjstva oziroma za otroke v spremstvu staršev, še piše STA.

V zdraviliščih obžalujejo odpovedi rezervacij

V slovenskih zdraviliščih medtem obžalujejo odpovedi rezervacij med letošnjimi krompirjevimi počitnicami, kar je posledica danes sprejetega odloka vlade, po katerem je zaradi ponovne razglasitve epidemije prepovedano prehajanje meja statističnih regij. V zdraviliščih so sicer med počitnicami pričakovali zelo dobro zasedenost.

Epidemija posegla tudi v načrte obalnih hotelirjev

Razglasitev epidemije in novi ukrepi so posegli tudi v načrte obalnih turističnih delavcev. Na portoroški destinaciji je bila dinamika rezervacij sob za čas krompirjevih počitnic na lanski ravni, hotelirji pa so si obetali dobro zasedenost. Z novimi omejitvami tudi v obalno-kraški regiji se bo slika bržkone obrnila.