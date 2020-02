Fox News se moti. Celje je varno mesto!

Ameriška televizija Fox News je včeraj objavila, da je Urad Združenih narodov za droge in kriminal objavil poročilo o stopnji umorov po vsem svetu. Evropa na tem področju še naprej velja za varno celino, kljub temu pa so pri Foxu sestavili lestvico desetih evropskih mest, kjer je največ umorov.

Fox News na lestvico uvrstil tudi Celje

Na lestvici evropskih mest najdemo sicer večja evropska mesta, med njimi tri prestolnice, pa tudi Celje, tretje največje slovensko mesto. Knežje mesto, ki ima le 38 tisoč prebivalcev, se je na lestvici najbolj nevarnih mest znašlo na šestem mestu, saj naj bi imelo v letu 2017 2,6 umora na sto tisoč prebivalcev.

Policija: Izračuni Fox News niso točni

Na to se je odzvala slovenska policija in sporočila, da je Celje varno mesto. "Novico smo Fox Newsu demantirali, saj podatki, ki so jih uporabili za izračun, niso točni," so sporočili s policije.

Foto: STA

Dodali so, da v mestu Celje v letu 2017 niso obravnavali nobenega umora oziroma uboja. "V tem obdobju smo obravnavali le en poskus kaznivega dejanja uboja, ki pa se v statistiki dokončanih kaznivih dejanj ne šteje. Zaradi navedenega smo jih zaprosili za popravek prispevka," so povedali. Dodali so, da Celje po vseh varnostnih parametrih velja za varno mesto.