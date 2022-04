Fortenova je odslej 100-odstotni lastnik Mercatorja

Trgovska družba Mercator je odslej v 100-odstotni lasti hrvaške skupine Fortenova. Ta je v petek z izločitvijo manjšinskih delničarjev pridobila še vseh preostalih 621.251 delnic Mercatorja in tako postala njegova edina delničarka, so danes sporočili iz Fortenove.

Član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško je ob tej priložnosti poudaril, da se je s to transakcijo končal nakupni proces, ki se je pravzaprav začel leta 2014. "Dejstvo, da je bil ta zadnji korak narejen ob tretji obletnici skupine Fortenova, je za nas še posebej simbolično," je dodal.

Spomnil je, da je bil to dolg in zahteven proces s številnimi pravnimi in finančnimi koraki, ki pa so vsi vodili in pripeljali do končnega cilja: oblikovanja vodilne maloprodajne verige potrošniških dobrin v regiji.

Mercator je pod okriljem hrvaške skupine Fortenova od aprila lani. Takrat so bile namreč nanjo prenesene delnice s propadlega Agrokorja, ki je slovenskega trgovca kupil leta 2014. Fortenova je imela najprej v lasti 89,11 odstotka Mercatorja, po skupščini septembra lani je delež povečala na 90,005 odstotka, na skupščini decembra lani pa je sprejela sklep o iztisnitvi manjšinskih delničarjev.

"V preteklem letu, od formalnega prenosa Mercatorja v skupino Fortenova, smo končali postopek izključevanja malih delničarjev, še pomembnejše pa je, da smo začeli uresničevati polne zmogljivosti svojega maloprodajnega poslovnega modela in dosegli pomembne poslovne sinergije, ki jih znova vlagamo nazaj v svojo skupino," je danes še dejal Peruško.

Mercator je vodilni v Sloveniji, Konzum pa na Hrvaškem

Poudaril je, da je Mercator vodilni trgovec z izdelki za široko potrošnjo v Sloveniji, pomembne deleže ima tudi v Srbiji in Črni gori, Konzum pa je vodilna maloprodajna veriga izdelkov široke potrošnje na Hrvaškem, medtem ko imata Konzum in Mercator skupaj pomemben delež v Bosni in Hercegovini. "S skupnim delom v največji regionalni maloprodajni skupini Konzumu in Mercatorju ponujamo številne priložnosti za sinergije in prav to je vzvod za nadaljnjo krepitev naših vodilnih položajev na trgih," je dejal Peruško.

Izvršni direktor Fortenove za finance James Pearson je povedal: "Izplačilo 22,4 milijona evrov manjšinskim delničarjem, ki je bilo izvedeno z lastnimi sredstvi skupine, dokazuje našo rastočo finančno in poslovno moč."