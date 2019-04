Finančna konstrukcija tretje razvojne osi po sestanku na ministrstvu ni nič bolj jasna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi po današnjem sestanku koordinacijskega odbora za tretjo razvojno os na infrastrukturnem ministrstvu finančna konstrukcija projekta ni nič bolj jasna. Po besedah državne sekretarke Nine Mauhler je potrebno najprej potrditi investicijski program, v katerem bo finančna konstrukcija predvidena, nobena rešitev pa po njenih besedah še ni izključena.

Na sestanku koordinacijskega odbora so po navedbah državne sekretarke Nine Mauhler na infrastrukturnem ministrstvu spet preverili časovnico izgradnje tretje razvojne osi na severnem delu. Ena od tem, ki je najbolj zanimala Korošce, je bilo zaprtje finančne konstrukcije za projekt.

Prevaljski župan: Ministrstvo zagotavlja, da se bo gradnja začela konec letošnjega leta

Kot je po srečanju dejal prevaljski župan Matic Tasič, so dobili zagotovilo ministrstva, da bodo finančni viri pravočasno zagotovljeni, tako da ne bo ovir za začetek izgradnje tretje razvojne osi konec letošnjega leta. Mauhlerjeva je sicer pojasnila, da dokler investicijski program ni dokončno izdelan in potrjen, o finančni konstrukciji težko govorijo.

"Finančna konstrukcija bo predvidena v investicijskem programu. V programu bodo seveda predvideni vsi viri financiranja, zaprti pa bodo, ko bodo podpisane vsaj namere o podpisu pogodbe za financiranje," je pojasnila. Kot je spomnila državna sekretarka, bo do 50 odstotkov izgradnje financiral Dars iz lastnih sredstev, za preostali delež pa bo moral iskati vire financiranja na trgu.

Ministrstvo vztraja pri finančni konstrukciji brez poroštvenega zakona

Koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik je medtem dejal, da ministrstvo za infrastrukturo vztraja pri finančni konstrukciji brez poroštvenega zakona, medtem ko na Darsu trdijo, da to ne bo mogoče. V iniciativi jih po Verhovnikovih besedah skrbi, da bi to lahko pomenilo, da se gradnja letos ne bo mogla začeti. "Dobili smo odgovor ministrstva, da Dars sredstva za začetek gradnje ima, vendar vztrajajo, da je treba finančno konstrukcijo v celoti zapreti," je povedal Verhovnik.

Mauhlerjeva je poudarila, da je treba biti pri tem zelo previden. Ministrstvi za finance in za infrastrukturo morata to problematiko reševati in jo po njenih besedah tudi bosta, ampak najprej je ključen potrjen investicijski program. Ob tem je izpostavila, da nobena rešitev za oblikovanje finančne konstrukcije ni eksplicitno potrjena, nobena pa tudi ni izključena.

Tasič: Poroštveni zakon za zadolževanja Darsa bo verjetno potreben

Po Tasičevi oceni bo poroštveni zakon za zadolževanje Darsa verjetno potreben, a kot je dodal, je najprej treba opraviti vse analize in odločiti, kaj je optimalna možnost. Verhovnik je poudaril, da dokončno odločitev pričakujejo do naslednjega srečanja, ki bo 6. junija na Koroškem.

Sicer pa vpleteni čakajo tudi na odločitev ustavnega sodišča glede presoje uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem. Na vprašanje, kdaj bi bila lahko znana odločitev, so na ustavnem sodišču pojasnili, da bo zadeva obravnavana na eni od prihodnjih sej, morda že na naslednji.