Dars pripravil časovnico gradnje, zdaj pa trdi, da je bila ta neizvedljiva

Zgodba o zamiku gradnje tretje razvojne osi, ki bi Korošcem prinesla spodobno cestno povezavo, se vse bolj zapleta. Čeprav je Dars pripravil natančno časovnico gradnje in jo po besedah takratnega infrastrukturnega ministra tudi uskladil z državo, zdaj trdi, da so roki v protokolu nerealni.

Družba za avtoceste (Dars) je v sredo Korošcem sporočila, da se bo gradnja cestnega odseka Velenje–Slovenj Gradec začela z enoletno zamudo, celotna trasa tretje razvojne osi pa bo končana kar tri leta kasneje, kot je bilo predvideno v lani podpisanem Protokolu o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Dravograd-Holmec. Darsova časovnica se tako bistveno razlikuje od obljub takratnega ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, ki je protokol lani poleti podpisal s predstavniki koroške in savinjsko-šaleške regije.

Gašperšič zatrjuje, da je bil terminski načrt v protokolu usklajen z Darsom in da so bili roki po njegovem mnenju v njem realni. Poudarja, da ni šlo za zavajanje Korošcev. To dokazuje tudi priloga protokola, iz katere je razvidno, da je terminski načrt oziroma časovnico gradnje pripravil Dars. Ta po dnevih natančno določa začetek in konec gradnje celotnega projekta. Na tabeli je viden tudi logotip Darsa, kar je dokaz, da je Dars sodeloval pri pripravi protokola. Drži pa, da ga na koncu ni podpisal.

S predlagano Darsovo časovnico se ne strinjajo niti Korošci niti ministrstvo za infrastrukturo. Ministrstvo zato od Darsa pričakuje ustrezna pojasnila in ponovno preverjanje časovnice. Nimajo pa pristojnosti glede nadzora in upravljanja Darsa, saj je ta v pristojnosti SDH.

Vidic po novem letu na zagovor k Bratuškovi

"Glede avtocestne povezave od Velenja do Slovenj Gradca poudarjam, da smo na ministrstvu zelo nezadovoljni s pripravo Darsove nove časovnice. Na ministrstvu smo od Darsa zahtevali pripravo nove, realnejše časovnice, ki jo bo predstavil na ponovnem sestanku v prvi polovici januarja. Zahtevali smo tudi, da se sestankov odslej udeležuje tudi predsednik uprave Darsa. Argumente za kar triletni zamik je namreč težko sprejeti," je po sestanku dejala državna sekretarka na infrastrukturnem ministrstvu Nina Mauhler.

Po naših informacijah se bo moral prvi mož Darsa Tomaž Vidic na ministrstvu, ki ga vodi Alenka Bratušek, zagovarjati že prvi teden januarja.

Prva realna časovnica

Na Darsu, ki je izvajalec in investitor projekta, pojasnjujejo, da so že med pripravo protokola ugotovili, da je v njem zastavljena časovnica neizvedljiva, zato protokola niso podpisali. Po naših neuradnih informacijah so prepričani, da je šlo za političen protokol, namenjen predvolilnemu času in obljubam. V sredo predstavljena časovnica je tako po njihovem prepričanju prva realna časovnica.

A Darsovo izgovarjanje na politiko po zatrjevanju naših virov ni prepričljivo oziroma je celo zavajajoče.

Dela po zatrjevanju Darsa potekajo z nezmanjšano hitrostjo

"Priprava na gradnjo in gradnja predmetnega odseka sta namreč bistveno zahtevnejši, kot se je laično domnevalo na začetku. Ministrstvo je bilo o tem seznanjeno, zato tudi nismo podpisali protokola. Civilno iniciativo smo vseskozi seznanjali o težavnosti gradnje," so nam odgovorili.

V Darsu sicer zatrjujejo, da dela na 17,5 kilometra dolgem zelo zahtevnem odseku potekajo z nezmanjšano aktivnostjo in da poskušajo čim bolj slediti časovnici iz protokola. Na odseku so predvideni dva dvocevna predora, en enocevni predor, trije pokriti vkopi, 16 viaduktov, šest podvozov, štirje nadvozi, sedem mostov, 21 regulacij vodotokov, več deviacij cest …

"Dela na odseku trase od priključka Velenje do priključka Slovenj Gradec jug potekajo zelo intenzivno. Izvedenih je približno 35 odstotkov vseh geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav iz potrjenega programa raziskav, ki obsega približno 700 lokacij. Trenutno terenska dela potekajo na osmih lokacijah sočasno. Poleg geološko-geomehanskih raziskav in izdelave projektne dokumentacije se na tem odseku intenzivno izvajajo še postopki parcelacije, cenitev nepremičnin, odkupi objektov, predvidenih za rušenje, na odsekih, kjer je parcelacija že končana, pa tudi že odkupi zemljišč. Poleg navedenega aktivno poteka tudi komunikacija z javnostjo, in sicer prek organizirane informacijske pisarne, sestankov, telefonskih razgovorov ter priprave pisnih odgovorov in pojasnil," pojasnjujejo.

Gradnja mogoča v štirih letih, a tega ni pričakovati

Na Darsu še menijo, da je samo gradnjo 31,5 kilometra hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem sicer mogoče končati v štirih letih, če graditelji začnejo delati na obeh odsekih hkrati.

"Vendar je dejstvo, da je zaradi zahteve za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek med Šentrupertom in Velenjem že nastal skoraj enoletni zamik na tem delu. Za ta odsek na primer ni sklenjena še niti pogodba za geološko-geomehanske raziskave, ki bi jo po načrtu morali podpisati že julija letos. Pod pogojem, da bo ustavno sodišče odločilo v prvem četrtletju 2019, in to pozitivno, kar pomeni zavrnitev pritožb, bi hitro cesto na celotnem odseku med Šentrupertom in Slovenj Gradcem lahko predali prometu v letu 2026," še pravijo na Darsu.

Ocena investicijske vrednosti na podlagi idejnega projekta za hitro cesto med Šentrupertom in Slovenj Gradcem znaša približno 800 milijonov evrov. Projektantska pogodba konzorcija domačih projektantov na čelu s podjetjem Lineal je bila podpisana junija letos in je vredna 16,5 milijona evrov.