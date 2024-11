Fašistični diktator Benito Mussolini ostaja častni meščan Gorice

V mestnem svetu stare Gorice so svetniki in svetnice v ponedeljek glasovali o odvzemu naziva častnega meščana Benitu Mussoliniju, voditelju fašistične Italije med drugo svetovno vojno. Za je glasovalo 11 svetnikov in svetnic, proti pa 19, kar pomeni, da zloglasni diktator do nadaljnjega ostaja častni meščan stare Gorice. V Sloveniji so nad to odločitvijo že izrazili razočaranje. "Tu ne gre za vprašanje, kdo je na čigavi strani meje, ampak kdo je na napačni strani zgodovine," je odločitev goriškega mestnega sveta komentiral državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.

Župan Gorice: Zgodovine se ne da izbrisati

Rodolfo Ziberna, župan Gorice, je odločitev mestnega sveta, da Benito Mussolini natanko sto let po podelitvi naziva ostane častni meščan, pospremil s stališčem, da se zgodovine ne da spreminjati, temveč je treba nanjo opozarjati, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Pobudo za odvzem naziva Mussoliniju je sicer predlagala goriška opozicijska mestna svetnica Eleonora Sartori.

Župan, ki se sam sicer opredeljuje za antifašista in je znan tudi po tesnem prijateljstvu z Matteom Matteottijem, sinom italijanskega socialističnega politika, ki ga je prav leta 1924, ko je Mussolini postal častni meščan Gorice, ugrabila in umorila diktatorjeva politična policija, je ob tem spomnil na več županov in levičarskih politikov, ki so prav tako nasprotovali odvzemu naziva častnega meščana Mussoliniju.

"Zgodovine, še posebej njenih najtemnejših in obsojanja vrednih trenutkov, se ne da izbrisati. Nanje je treba opozarjati, še posebej mlade generacije, s čimer bomo zagotovili, da se zgodovina ne bo več ponovila. Bi spremenili potek zgodovine, če bi Mussoliniju odvzeli naziv? Zagotovo ne," je še dejal župan Gorice.

"Nekateri politiki v Gorici očitno še danes ne razumejo"

"Tu ne gre za vprašanje, kdo je na čigavi strani meje, ampak kdo je na napačni strani zgodovine," je odločitev mestnega sveta v Gorici danes komentiral Marko Rusjan, državni sekretar na ministrstvu za kulturo.

Marko Rusjan: "Leta 1924, ko je bil častni naziv podeljen, je za mesto uradno obstajalo eno samo poimenovanje. Enako je veljalo tudi za jezik in identiteto desettisoče Primorcev in Primork, ki so po rapalski pogodbi obtičali na italijanski strani meje. Postali so žrtve brutalnih politik represije in poitalijančevanja ter bili med prvimi prebivalci Evrope, ki so na svoji koži spoznali, kaj pomeni fašizem. Leto dni kasneje je častni meščan Mussolini razglasil fašistično diktaturo in dokončno poslal Italijo na pot v drugo svetovno vojno, s tem pa tudi celotno Evropo." Foto: Guliverimage

"Slovenski in jugoslovanski ter italijanski partizani so sodelovali in skupaj porazili zlo fašizma v Evropi. Odtlej generacije sosedov na obeh straneh meje bivajo v miru. Čez nekaj mesecev se začne Evropska prestolnica kulture 2025, skupni projekt obeh mest, ki nosi natanko to sporočilo sožitja in sobivanja. Zato pozdravljamo odločitev goriške občinske svetnice Eleonore Sartori, ki je predlagala pobudo, prav tako pozdravljamo 11 mestnih svetnikov, ki so pokazali pokončno držo," je v izjavi za javnost še zapisal Rusjan.

Dodal je: "Enkrat smo namreč skupaj že porazili fašiste. Ne bomo dopustili, da v 21. stoletju njihove slabe kopije relativizirajo zgodovino, ki je povzročila toliko gorja in ki je bila premagana z napori množic na obeh straneh meje."