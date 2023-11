Fajonova: Pobiti otroci so sramota za človeštvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zavržno je, da so otroci žrtve nasilja. Tudi vojne imajo pravila in ni prostora za otroke v oboroženih spopadih. Naša odgovornost je, da jih zaščitimo," je poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Zavržno je, da so otroci žrtve nasilja. Tudi vojne imajo pravila in ni prostora za otroke v oboroženih spopadih. Naša odgovornost je, da jih zaščitimo," je poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Foto: STA

Varnostni svet Organizacije združenih narodov (OZN) je sprejel resolucijo, ki se osredotoča na zaščito otrok v Gazi in izpustitev talcev, med katerimi so številni otroci. Na sprejetje se je odzvala tudi slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon: "Gaza postaja grobišče otrok."

"Gaza postaja grobišče otrok. Več tisoč pobitih deklic in dečkov, med njimi celo novorojenčkov, je sramota za človeštvo. Tudi otroštva otrok, ki danes doživljajo grozodejstva vojne, ne bodo nikoli več enaka. Pozdravljam, da je Varnostni svet OZN pravkar sprejel resolucijo, ki se osredotoča na zaščito otrok v Gazi in izpustitev talcev, med njimi so mnogi otroci," je dejala Fajonova.

Poudarila je nujnost humanitarnega premirja ter vzpostavitve koridorjev za dostavo pomoči bolnišnicam in evakuacijo bolnih otrok.

Poziv k polnemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in humanitarnih načel ter vzpostavitvi humanitarne prekinitve ognja je klic k razumu, je povedala v nadaljevanju. "Zavržno je, da so otroci žrtve nasilja. Tudi vojne imajo pravila in ni prostora za otroke v oboroženih spopadih. Naša odgovornost je, da jih zaščitimo."

Gre za pomembno resolucijo, saj je Varnostni svet prvič po sedmih letih sprejel resolucijo o Bližnjem vzhodu. Fajonova meni, da je Varnostni svet s tem dokazal, da se - kljub vsej polarizaciji - lahko opredeli do velikih kriz, kot je zdajšnja v Gazi.

Naredil pa je le prvi, najnujnejši korak, še naprej pa bo treba usmerjati energijo v končanje vojne in politično rešitev. "Slovenija je - kot članica Varnostnega sveta OZN - pripravljena odigrati odgovorno in aktivno vlogo," je zatrdila ministrica.