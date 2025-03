"Potrebujemo mirno in stabilno soseščino, Slovenija je močna zagovornica širitvenega procesa, ki se mora absolutno nadaljevati," je Tanja Fajon še dejala na današnji novinarski konferenci ob obisku grškega kolega Giorgosa Gerapetritisa.

"Širitveni proces mora potekati po načrtih. Večja Evropa je tudi močnejša, potrebujemo enotnost in moč. V celoti moramo spodbujati in podpirati države kandidatke pri procesu približevanja EU," pa je menil grški minister.

Ministra sta komentirala tudi načrt Evropske komisije za okrepitev obrambne pripravljenosti EU do leta 2030 in belo knjigo o prihodnosti evropske obrambe.

Gerapetritis zaskrbljen zaradi preusmerjanje denarja v obrambo

Gerapetritis je podprl večjo samostojnost in neodvisnost Evrope, toda izrazil zaskrbljenost zaradi napovedi o morebitnem preusmerjanju kohezijskih sredstev v obrambo, kar delno predvideva tudi nedavno predstavljeni načrt Evropske komisije za krepitev evropske varnosti oziroma obrambe.

Fajon je prav tako dejala, da bi bilo morebitno preusmerjanje evropskih kohezijskih sredstev v obrambo neprimerno. "Varnost ni zgolj vojaška, varnost je socialna, je tudi varnost za dostojno življenje vsega prebivalstva," je dodala. Oba ministra sta menila, da bi bilo v tem primeru treba poiskati alternativne rešitve.

Pogovore je sicer zaznamovalo tudi sodelovanje Slovenije in Grčije v Varnostnem svetu ZN. Slovenija bo nestalna članica tega organa še do konca letošnjega leta, Grčija pa je po lanski izvolitvi letos prevzela vlogo nestalne članice Varnostnega sveta v letih 2025 in 2026.

Fajon in Gerapetritis sta se strinjala o zahtevnosti dela v Varnostnem svetu v luči polarizacije v svetu in tudi znotraj najvišjega organa ZN, pri čemer lahko nestalne članice po besedah slovenske zunanje ministrice igrajo pomembno vlogo.

Zunanja ministra Grčije in Slovenije sta govorila še o sodelovanju med državama na več področjih, pri čemer sta izpostavila zlasti gospodarstvo in turizem, ter izmenjala stališča o odprtih vprašanjih in konfliktih po svetu, s poudarkom na Bližnjem vzhodu in Ukrajini.

Dotaknila sta se tudi ciprskega vprašanja. Gerapetritis je dejal, da je najpomembnejše nadaljevanje dialoga pod okriljem ZN kljub morebitnim razhajanjem stališč, vendar pa je rešitev po njegovem še daleč.