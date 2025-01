Ključne novosti novega visokošolskega zakona so sicer spodbujanje zdravega življenjskega sloga študentov in zaposlenih, spoštovanje načela enakosti spolov ter prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja, izvajanje študijskih programov v tujem jeziku, brezplačen študij za različne skupine študentov, podrobnejša ureditev podeljevanja koncesij in tudi ustanavljanje visokošolskih zavodov. Določeno je tudi, da se na letni ravni za visoko šolstvo zagotavlja 1,5 odstotka BDP oziroma en odstotek BDP za študijsko dejavnost.

Po javni obravnavi poleti in dveh medresorskih usklajevanjih je besedilo zakona dopolnjeno glede na pripombe iz javne obravnave. Spremembe se po navedbah ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije med drugim nanašajo na ustanovitev visokošolskih zavodov, spodbujanje načela enakosti spolov, ureditev posebnega statusa študenta, postopke agencije za kakovost v visokem šolstvu, pogoje za vpis na univerzitetne študijske programe prve stopnje, delovno in pedagoško obveznost v skladu s kolektivnimi pogajanji in na skrb za slovenski znakovni jezik.

Na mizi socialnih partnerjev bosta tudi predloga zakonov o medicinskih pripomočkih in o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu ter novela zakona o zdravilih. Prvi določa rešitve za zagotavljanje varnih in kakovostnih pripomočkov na slovenskem trgu, drugi pa skrajšuje postopke ter zmanjšuje administrativne ovire za lažje zaposlovanje zdravstvenih delavcev, ki so formalno izobrazbo ali kvalifikacijo pridobili v tujini.