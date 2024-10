Ministrstvo pripravilo rešitve za lažje zaposlovanje tujih zdravstvenih delavcev

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo do 23. oktobra poslalo predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Z njim želijo poenotiti in skrajšati postopke ter zmanjšati administrativne ovire za lažje zaposlovanje zdravstvenih delavcev, ki so formalno izobrazbo ali kvalifikacijo pridobili v tujini.

V predlogu so zapisali, da trenutne potrebe po zdravstvenih storitvah in zdravstvenih delavcih za zagotovitev kakovostne in varne obravnave pacientov ter učinkovitega delovanja zdravstvenega sistema v Sloveniji zahtevajo ukrepanje in zagotovitev temeljnih pogojev za lažje zaposlovanje tujih zdravstvenih delavcev v zdravstveni dejavnosti.

Predlog zakona zato vsebuje ciljno usmerjene ukrepe, ki bodo omogočili lažje zaposlovanje tujih zdravstvenih delavcev. Postopke za priznavanje poklicnih kvalifikacij in zaposlovanje tujih zdravstvenih delavcev bodo poenotili, poenostavili in skrajšali.

Celoten poenostavljen postopek pri enem organu

Trenutno je postopek priznavanja poklicne kvalifikacije za kandidate precej dolgotrajen, zato želi ministrstvo s predlogom postopek poenostaviti tako, da za vse zdravstvene delavce velja enak postopek in da celoten postopek poteka pri enem organu.

Z novim zakonom bi za vse postopke uvedli presojo poklicne izobrazbe oziroma kvalifikacije s pomočjo izvedencev za priznavanje poklicnih kvalifikacij za vse poklice. Predlog predvideva, da lahko ministrstvo v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije zahteva mnenje izvedenca, ki ga mora podati najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve za presojo ustreznosti, sicer pristojni organ lahko izda odločbo brez tega mnenja oziroma lahko določi novega izvedenca. S predlogom predlagajo možnost imenovanja izvedenca za vse zdravstvene delavce, "s čimer bi se izognili oviram pri oblikovanju strokovno-posvetovalne komisije", so zapisali v obrazložitvi predloga, objavljenega na e-demokraciji.

Predlog zakona ureja področje demonstracijskih posegov, in sicer določa, da lahko ministrstvo za zdravje pod določenimi pogoji dovoli opravljanje demonstracijskih operacij zdravniku specialistu, ne glede na državo, v kateri je pridobil poklicno kvalifikacijo.

Predvideno je tudi usposabljanje za lažjo vključitev

Predlog zakona predvideva usposabljanje z namenom hitrejšega vključevanja v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije, in sicer lahko ministrstvo zdravstvenemu delavcu, ki ima ponudbo za delo v Sloveniji, na predlog javnega zdravstvenega zavoda, ki ponuja zaposlitev, določi največ šestmesečno usposabljanje pri ponudniku zaposlitve.

Med usposabljanjem se kandidat uči slovenskega jezika, pripravlja na strokovni izpit, seznanja z organizacijo in delom v zdravstvenem zavodu ter usposablja za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti. Na ministrstvu poudarjajo, da usposabljanje ni nadomestilo pripravništva in da poleg usposabljanja lahko določijo tudi pripravništvo.

Znanje slovenščine bodo preverjali

Predlog zakona predlaga preverjanja znanja slovenskega jezika po zaključenem postopku priznavanja poklicne kvalifikacije, vendar pred opravljanjem strokovnega izpita in samostojnim opravljanjem dela v zdravstveni dejavnosti.

Ministrstvo predlaga vezanost zdravstvenega delavca na zaposlitev pri delodajalcu, ki je kandidatu ponudil zaposlitev, po zaključenem postopku priznavanja poklicne kvalifikacije. Kandidat, ki se po svoji krivdi v roku 12 mesecev po izdani odločbi o priznanju poklicne kvalifikacije ne zaposli pri ponudniku zaposlitve, mora stroške izvedenca, stroške dopolnilnih izpitov in stroške opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti povrniti ponudniku zaposlitve.

Vlagatelj, ki po končanem postopku iz osebnih razlogov ostane zaposlen pri ponudniku zaposlitve manj kot za enkratno časovno obdobje trajanja prilagoditvenega obdobja, je dolžan povrniti sorazmerni del stroškov postopka.