Erjavec in Pahor na nasprotnih bregovih glede Kosova?

Zunanji minister Karl Erjavec je na današnji seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko dejal, da so bili na zunanjem ministrstvu presenečeni nad izjavo predsednika republike Boruta Pahorja, ki je na obisku v Prištini dejal, da si bo Slovenija prizadevala doseči priznanje Kosova med članicami EU, ki ga še ne priznavajo.

Zunanji minister Karl Erjavec in predsednik države Borut Pahor se pri vprašanju pomoči Slovenije pri priznanju Kosova znotraj EU očitno razhajata. Foto: STA

Zunanji minister Karl Erjavec je v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da omenjena izjava predsednika republike Boruta Pahorja ni bila usklajena z zunanjim ministrstvom in da so se na ministrstvu začudili tej izjavi.

Kot je pojasnil, je bila Pahorjeva izjava razumljena, kot da bo ponudil svojo pomoč pri lobiranju pri petih državah članicah EU, ki Kosova ne priznavajo. Ko je v uradu predsednika neformalno prosil za pojasnilo, so mu odgovorili, da je bila izjava izvzeta iz konteksta.

Erjavec: Slovenija se ne bo vmešavala v notranje zadeve držav članic EU

Na torkovem obisku na Kosovu je Erjavec na novinarsko vprašanje, ali bo Slovenija aktivno lobirala pri omenjenih državah za priznanje Kosova, po lastnih navedbah odgovoril, da Slovenija tega ne bo počela, ker bi to pomenilo vmešavanje v notranje zadeve držav članic EU. Kot je poudaril, so znani razlogi, zakaj pet članic, med njimi Španija, Kosova ne priznava.

Poudaril je, da bo Slovenija nadaljevala svojo politiko glede članstva Kosova v mednarodnih organizacijah in ga še naprej podpirala, tudi ko gre za članstvo države v Interpolu. Po oceni Slovenije je članstvo Kosova v Interpolu zelo koristno glede na radikalizem in vračanje tujih borcev na Zahodni Balkan.

Na torkovem obisku na Kosovu je Erjavec tudi ponovil podporo Slovenije članstvu Kosova v evroatlantskih povezavah. V središču obiska je bilo gospodarsko sodelovanje, je pa obiskal tudi slovenske vojake, ki delujejo v okviru Kforja. Častniki so mu povedali, da so težave oziroma dogajanje glede Slovenske vojske v Sloveniji nanje negativno vplivali, saj gre za mednarodno operacijo.

Zunanji minister obžaluje selitev društev iz središča Ljubljane

Predsednik odbora Jožef Horvat (NSi) je ministra seznanil s tem, da je odbor prejel pismo nekdanjega diplomata Petra Toša v imenu Svetovnega slovenskega kongresa (SSK), Slovenske konference SSK, Združenja Slovenske izseljenske matice, Društva za Združene narode za Slovenijo, Slovenskega društva za mednarodne odnose in Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov zaradi selitve iz prostorov na Cankarjevi ulici v središču Ljubljane na obrobje mesta.

V pismu so presodili, da gre za "odrivanje institucij civilne družbe, ki delujejo v javnem interesu, iz središča družbenopolitičnega dogajanja glavnega mesta na obrobje in s tem več kot zgolj simbolno degradiranje tega dela civilne družbe kot celote".

Horvat je izrazil pričakovanje, da se bo minister Erjavec tudi kot podpredsednik vlade postavil na stran društev in da bo skušal glede tega vprašanja vplivati na vlado, če že ni prepozno.

Erjavec je pojasnil, da je selitvi omenjenih društev ves čas nasprotoval in da je selitev napaka. "Nekako gre tudi za zgodovinske prostore, saj so se tam dogajale številne aktivnosti pred in med osamosvajanjem. Obžalujem, da mi zadeve ni uspelo razrešiti na takšen način, da bi vse te organizacije ostale na Cankarjevi," je dejal.

Obljubil je, da bo še enkrat preveril, kaj se da storiti, in dodal, da ministrstvo za javno upravo nadaljuje postopke. Po njegovih informacijah naj bi bili že tik pred podpisom pogodbe o prodaji prostorov na Cankarjevi.