"Hrvaška brez OECD in Schengna, če ne bo spoštovala arbitrže" #video

Kako uveljaviti arbitražno sodbo s Hrvaško, ki se temu na vse načine upira, in kako sosede prepričati, da mejo, določeno v Haagu, sprejmejo za svojo. O tem je na Brdu pri Kranju premlevala slovenska diplomacija, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

[video: 67242 / ]

Video: Planet TV

Predsednik Borut Pahor, ki je pred devetimi leti s Hrvati dosegel kompromis, da bo mejo določilo arbitražno sodišče, poudarja:

"Arbitražni sporazum je bil srednja pot med interesi in pričakovanji obeh držav. Hrvaški je zagotovil članstvo v Evropski uniji, Sloveniji pa hrvaško spoštovanje odločitve arbitražnega tribunala v zvezi z mejo na kopnem in na morju. Zato ima Slovenija vso pravno, politično in moralno pravico pričakovati, da bo tudi Hrvaška izpolnila svoj del obveznosti iz te mednarodne pogodbe, da bo torej spoštovala odločitev arbitražnega tribunala."

Veliko bolj oster do vedenja Hrvaške je zunanji minister Karl Erjavec. "Dokler arbitražna razsodba ne bo implementirana, Hrvaška ne bo del Schengena, zlasti dokler bom jaz v vladi," je dejal. Dodal je še: "Mislim, da država, ki ne spoštuje mednarodnega prava, prava EU, ki ne spoštuje vladavine prava, ne more postati članica OECD."

Polna implementacija arbitražne razsodbe je po mnenju Erjavca le še vprašanje časa. Odnos sosednje Hrvaške pa, kot pravi, naravnost nesprejemljiv. "Ali gre za povsem nerazumevanje ali pa za očitno zavajanje ne samo hrvaške javnosti, ampak tudi druge javnosti."

Slovenija je v tem sporu dokazala svojo zrelost, Hrvaška pač še ne," pa je menila veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez: "Govoriti, kako je arbitraža lahko izhodišče, potem bi pa še malo morja, ne vodi nikamor."