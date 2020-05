Epilepsija in koronavirus: ni dokazov, da je tveganje višje

Po do zdaj znanih podatkih osebe z epilepsijo niso dovzetnejše za okužbo s koronavirusom. Ranljivejši so tisti, ki še imajo napade, in tisti, ki se jim napadi sprožijo ob povišani telesni temperaturi in okužbah. Previdnejši morajo biti tudi posamezniki, ki imajo poleg epilepsije še druge bolezni, sporočajo v Društvu Liga proti epilepsiji Slovenije.

Za zdaj ni dokazov, da bi bilo tveganje za okužbo z novim koronavirusom za osebe z epilepsijo v primerjavi z ljudmi brez epilepsije povečano. Tveganje za okužbo je večje pri osebah s šibkim imunskim sistemom, pri starejših, pri osebah s kroničnimi boleznimi, kot so na primer diabetes, rak in kronične pljučne bolezni. Ni dokazov, da bi imele osebe z epilepsijo šibkejšo imunost, je zapisano na spletni strani Društva Liga proti epilepsiji Slovenije. "Seveda pa smo ljudje različni: možno je, da ima oseba z epilepsijo šibkejšo imunost zaradi drugih bolezni ali zdravil, ki slabšajo njen imunski odziv," so dodali po navajanju STA.

Pri ljudeh z nadzorovanimi napadi tveganje ni večje

Pri osebah z dobro nadzorovanimi napadi epilepsije tveganje verjetno ni nič večje kot med ljudmi nasploh. Osebe z napadi in še posebej tisti, ki se jim napadi sprožijo ob povišani telesni temperaturi in ob okužbah, pa so ranljivejši, prav tako tudi tisti, ki imajo poleg epilepsije še druge bolezni. "Vsem priporočamo, da se strogo držijo priporočenih varnostnih ukrepov o družbeni osamitvi in samoosamitvi," po poročanju STA pozivajo v društvu.

Do zdaj tudi ni dokazov za povečano tveganje za koronavirusno okužbo pri osebah, ki jemljejo protiepileptična zdravila. Zato je redno jemanje zdravil pomembno tudi ob prebolevanju drugih bolezni.

Posameznik lahko sam s preventivnimi ukrepi, kot sta izogibanje stikov z bolnimi in pogosto umivanje rok, veliko pripomore k izogibu okužbe. Pri tem sta pomembna tudi zdrava prehrana in ohranjanje kondicije z zmernimi telesnimi vajami, še navaja STA.

V primeru znakov ostanite doma

V primeru bolezenskih znakov pa v Ligi proti epilepsiji navajajo priporočila Velike Britanije. Ob povišani telesni temperaturi ali novo nastalem ponavljajočem se kašlju je tako treba ostati doma sedem dni. V primeru, da posameznik v gospodinjstvu živi z drugimi in ima kdo od njih bolezenske znake, pa morajo vsi ostati doma vsaj 14 dni.

Ob morebitni okužbi s koronavirusom, kjer bi bili simptomi podobni prehladu ali gripi, je dovolj pomoč z zdravili brez recepta. A v primeru, da so posamezniku predpisana zdravila na recept, velja previdnost, saj bi lahko ta skupaj s protiepileptičnimi zmanjšala njihovo učinkovitost ali povzročila stranske učinke, še povzema STA.

Koronavirus sam po sebi ne povzroči napada

Ni še dokazano, da bi koronavirus pri osebah z epilepsijo sprožil napade. Kljub temu pa lahko napad sprožijo določeni simptomi, kot so povišana telesna temperatura in slabše bolezensko stanje. Društvo ranljivejše zato poziva, naj se še dodatno držijo preventivnih ukrepov, poroča STA.

Poudarjajo tudi, da je strah pred pomanjkanjem zdravil proti epilepsiji odveč, in odsvetujejo kopičenje zalog, saj bi to lahko povzročilo pomanjkanje zdravil na trgu. To pa bi povečalo tveganje, da bi se drugim bolnikom zaradi pomanjkanja zdravil napadi ponovili.

Zaradi morebitne samoizolacije v društvu še pozivajo, naj se ljudje vnaprej dogovorijo, kako bodo prišli do zdravil, ali pa pokličejo lekarno za dostavo na dom. Priporočajo tudi elektronsko komunikacijo z lekarno. Svetujejo še, da za zdravila poskrbijo dovolj zgodaj, in sicer teden dni pred porabljeno tekočo zalogo, poroča STA.