Elon Musk je opici v možgane vgradil čip in igrala je pong #video

Devetmesečna samica makaka po imenu Pager se je učila igrati računalniško igro pong s pomočjo posebne fizične krmilne palčke. Med treningom, za katerega je bila nagrajena z bananinimi smutiji, so v podjetju Neuralink spremljali njene možgane s ciljem razumevanja nevronskih vzorcev. Pridobljene podatke so uporabili za učenje računalnika, ta je tako lahko začel prepoznavati in napovedati gibe opice glede na nevronske vzorce v njenih možganih.

Naslednji korak je zahteval odklop krmilne ročke od računalnika. Pager je med igro sicer še vedno uporabljala fizično krmilo, ne da bi vedela, da v resnici upravlja računalnik le z mislimi.

Elon Musk je dogodek pospremil z besedami, da bo Nerolink kmalu lahko paraliziranemu človeku omogočal uporabo pametnega telefona hitreje, kot to lahko stori zdrav človek s svojimi rokami.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs