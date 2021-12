Eksplozija prodaje: toliko luksuznih avtomobilov so letos kupili v Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav za Slovence velja, da se radi pohvalimo z avtomobilom, parkiranim pred hišo, je bil osebni avtomobil lani star povprečno 10,4 leta. V zadnjem desetletju se je njihova povprečna starost celo povečala za dve leti.

Pri prenovi našega voznega parka letos kraljuje volkswagen, takoj za njim je škoda, na tretjem mestu pa renault. A na drugi strani te mavrice so avtomobili, ki veljajo za eksotiko in katerih cene pogosto presegajo vrednost povprečnega slovenskega doma.

Razlog za nakup v spremenjenem davku

"No, pojem dosegljivosti je v tem primeru relativen," je dejal Grega Muhič. A kljub temu se je letos takšnih avtomobilov prodalo več kot 250. Eden glavnih razlogov je spremenjeni davek na motorna vozila oziroma, kot so mu prodajalci dejali, na luksuzna vozila, saj je pošteno zasolil cene avtomobilov v tem segmentu.

"Poglejmo, letos najdražji pri nas registriran avtomobil je ferrari SF90 stradale, ki na cesto postavlja najboljše iz formule 1. Najmočnejši avtomobil, ki ga proizvajalec z iskrivim konjičkom v logotipu ponuja, ima kar tisoč konjskih moči," je pojasnil Marko Ferlin.

Zato tudi njegova osnovna cena, 430 tisoč evrov, ne preseneča. Če je pred letom dni država zanj pobrala dodatnih 180 tisoč evrov, pa je sprememba ta izdatek znižala na borih pet tisočakov. Marsikaterega od teh avtomobilov smo ravno zato na naših cestah videli s tujimi registrskimi tablicami.

Spremembo zakona, ki nas je postavljal med dražje v Evropi, so kupci nestrpno čakali, priznavajo v specializiranih salonih. In kot opozarjajo, država zato ne bo na koncu pobrala nič manj v proračun, saj takšna vozila potegnejo za seboj specializirane servise in prodajno mrežo delov, ki prinesejo razliko. Vzdrževanje luksuza namreč precej stane.