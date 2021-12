Pomemben prevzem: slavno ime traktorjev z investicijo v Avstriji

Kreisel Electric sta ustanovila brata Markus in Philipp in od leta 2014 poskrbela za pravi tehnološki preskok podjetja iz Rainbacha blizu Freistadta v Avstriji. Nekoč so avtomobile na elektriko predelovali Arnoldu Schwarzeneggerju, nedavno so na elektriko predelali vrhunske dirkalne avtomobile in trenutno so za FIA uradni dobavitelj (polni ali sodobavitelj) tako imenovanega električnega in hibridnega "kita" za svetovno prvenstvo v relikrosu in reliju.

Eden od izdelkov je tudi električna različica Škodinega dirkalnika fabia rally2. Foto: Kreisel Electric

Čeprav svojih avtomobilov Avstrijci še ne izdelujejo in so se usmerili predvsem na področje razvoja in upravljanja baterijskih sistemov in polnilnih naprav, so podobno kot hrvaški Rimac poželi veliko pozornosti na odru svetovne avtomobilske industrije.

Prepričali so tudi ameriško podjetje Deere & Company, bolj znano po blagovni znamki John Deere, enega najbolj znanih proizvajalcev različnih delovnih strojev.

Tudi znameniti rumeno-zeleni traktorji bodo postajali električni ali hibridni

John Deere je tako pridobil večinsko lastništvo nad avstrijskim podjetjem. Finančnih podrobnosti obe strani nista razkrili. Kreisel Electric bo kljub prevzemu obdržal ime znamke, prav tako tudi sedež v Avstriji. Tam imajo trenutno okrog 160 zaposlenih.

John Deere si poleg naložbe od Avstrijcev obeta predvsem tehnološke rešitve za svoje stroje, kjer prav tako že obstaja resna težnja po uporabi hibridnih ali polno električnih pogonov.

Ameriški izumitelj John Deere je podjetje za proizvodnjo kmetijskih, gradbenih in gozdarskih strojev ustanovil leta 1837. Podjetje se danes ukvarja tudi s finančnimi storitvami. Sedež imajo v mestu Moline v ameriški zvezni državi Illinois. Predlani so imeli skoraj 70 tisoč zaposlenih ljudi in na lestvici Fortune 500, ki predstavlja največje ameriške korporacije, zasedli 87. mesto.

Foto: Kreisel Electric

Foto: Kreisel Electric